"انتفاضة 12 آذار هي حجر الأساس لبناء الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب"

وانطلقت انتفاضة 12 آذار في مدينة قامشلو عام 2004 ضدّ حكومة دمشق القمعية، في أحداث بدأت في ملعب كرة القدم، وامتدت إلى ساحات مدينة قامشلو وبقية المدن، لتتحوّل تلك الشرارة إلى رمز لنضال الكرد، وأساس لبناء الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي فاضل الحسين، قال: "لا يخفى على أحد قيام النظام البعثي في عام 2004 بإطلاق الرصاص الحي على مشجّعي نادي الجهاد ذي الغالبية الكردية وقتل أكثر من 30 شخصاً دون رحمة".

وأضاف الحسين: "بعد تلك الحادثة انطلقت المظاهرات ضدّ هذا الإجرام والسياسة القمعية في عموم مناطق الشمال والشرق السوريّ، لتمتد إلى محافظة حلب ومن ثمّ إلى قلب العاصمة السورية دمشق مطالبة بعدم استخدام السلاح والرصاص الحي بوجه المتظاهرين ووقف سفك الدماء".

وأكّد الحسين أنّ : "ثوراتنا الحالية التي قامت في سوريا جاءت من قبل الناس المستضعفين من أجل خلق حياة جديدة بعيدة عن الأنظمة المتسلّطة والقومية التي تحاول حكم شعوبها بالقبضة الحديدية، وعليه نستطيع القول إنّ ثورة عام 2004 هي لبنة الأساس لتلك الثورات".

وفي سياق متصل قال عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي عواد بوزان: "إنّ شعوب المنطقة لن تنسى أحداث 12 آذار عام 2004، حيث أنّها كانت فتنة مختلقة من قبل النظام البعثي لضرب مكونات المنطقة بعضها ببعض، فهذا النظام لا زال مستمرّاً بسياسته القمعية ضدّ أبناء ومكونات الشعب من ذلك الوقت لهذا اليوم".

ونوّه بوزان إلى أنّ: "شعوب المنطقة باتت واعية ومدركة لمخطّطات النظام البعثي وأعوانه، والدليل على ذلك، الانتفاضات والثورات التي انطلقت من فكر وفلسفة القائد أوجلان لتكون مخرجاتها ونتائجها إدارة ذاتية تحت مظلّة إخوة الشّعوب".

(إ)

ANHA