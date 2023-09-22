"انضموا إلى الفعالية الجماهيرية في قامشلو"

نصبت المبادرة الشعبية في قامشلو، صباح اليوم، خيمة الاعتصام المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، بالقرب من ملعب شهداء 12 آذار، وسط المدينة.

وكشفت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول، برنامج فعالياتها المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والتي تتضمن اعتصامات وتظاهرات ستشهدها عموم مدنه، تحت شعار "حرية القائد Apo ضمان السلام في الشرق الأوسط".

حورية شمدين عضوة المبادرة الشعبية، دعت عبر لوكالتنا، كافة مكونات المنطقة للانضمام إلى الخيمة التي ستستمر يومين، (بدءاً من يوم السبت في تمام الساعة الـ 10.00، وإلى يوم الأحد الساعة الـ 16.00).

وأوضحت: "على كل طفل وامرأة وشبيبة وجميع شعب شمال وشرق سوريا الانضمام إلى الفعالية بشكل واسع والاحتجاج على سياسات النظام التركي الفاشي".

من جهته، بيّن يوسف كوتي عضو المبادرة الشعبية: "واجب على كل وطني وجميع مكونات المنطقة التوجّه إلى خيمة الاعتصام والمشاركة في التظاهرة التي ستقام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة".

(خ ع/أ ب)

ANHA