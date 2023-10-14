"أنار القائد آبو دربنا بفلسفته"

ندد أعضاء مركز الثقافة والفن في مقاطعة عفرين والشهباء بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية، وأشاروا إلى أن القائد قد أرشد الشعب الكردي إلى طريق النصر.

قال الفنان مجيد كمال عن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان عام 1998: "ندين هذه المؤامرة باسم جميع فناني عفرين، فلا يمكن قبول هذه المؤامرة التي نفذت بحق القائد آبو يوماً، فليراجع من تعاونوا مع الدولة التركية في هذه المؤامرة أنفسهم، ويطلقوا سراح القائد آبو مثلما سلموه للدولة التركية. لأن إطلاق سراحه يثبت أنه لا تزال هناك إنسانية في العالم، فأين لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان مما يحصل؟ ولماذا تلتزم الصمت؟ إننا نطالبها بكسر صمتها، ونؤكد بصفتنا فناني عفرين على أننا على استعدادٍ دائمٍ لفعل ما يلزم من أجل حرية القائد آبو".

"ملايين الأشخاص يتعلمون من فلسفة القائد آبو"

واستهلّ حمودة داوود حديثه مندداً بالمؤامرة الدولية وقال: "حيكت هذه المؤامرة ضد قائد الإنسانية، للفصل بينه وبين الشعب، تمهيداً لإبادة الشعب الكردي، لكنهم لن ينجحوا بذلك قط، ولن يحققوا هدفهم في ذلك، فنحن تلاميذ القائد ونشأنا على فكره وفلسفته، ويتبع ملايين الأشخاص اليوم فكر القائد وفلسفته".

"القائد آبو نور الحياة"

وأشارت رومت بكو إلى أن المؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان هي مؤامرة على جميع الشعوب، وقالت: "بخروج القائد آبو من سوريا، بدأ تاريخ أليم جداً، فهذه المؤامرة لا أخلاقية، لقد توجه القائد آبو قبل اعتقاله إلى دول عدة، لكن لم تستقبله أي منها، لذا يمكننا القول إنهم يخافون من فكره وفلسفته؛ لأنها حاضرة وموجودة معنا. سنكافح دائماً ونرفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد آبو الجسدية".

(ز ش/ر)

ANHA