"عملية زيلان الفدائية أوصلت صدى مقاومة الكرد إلى العالم"

في الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان، نظمت حركة المرأة الشابة اليوم مسيرة جابت عدد من شوارع حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وتجمعت المشاركات في المسيرة أمام مبنى بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام حركة المرأة الشابة إلى جانب المشاعل وصور القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المسيرة لتجوب عدد من شوارع حي الشيخ مقصود ولتصدح حناجر المشاركات بشعارات تحي مقاومة مقاتلي الكريلا وتدعو إلى تصعيد النضال لصد هجمات المحتلين وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً من سجن إيمرالي.

وبعد وصول المسيرة إلى مقبرة شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية ألقيت كلمة من قبل الإدارية في حركة المرأة الشابة ناديا يوسف أشارت فيها إلى أن النهج الذي رسمته الشهيدة زيلان للمرأة الشابة ولجميع النساء الكردستانيات والعالم لن يمحى، بل سيتم تصعيد النضال للوصول إلى الهدف التي حلمت به زيلان ورفاقها الشهداء وفي سبيله ضحوا بأنفسهم.

وتابعت ناديا حديثها بالتأكيد على أن العملية الفدائية التي قامت بها زيلان أوصلت صدى مقاومة الكرد إلى العالم، معتبرة أن بذرة المقاومة والتضحية وعدم الاستسلام نابع من فكر زيلان الحي والحاضر في نفوس الكرد المستمرين بميراث المقاومة لحين تحقيق النصر.

وفي نهاية حديثها عاهدت ناديا جميع شهداء الحرية بإتمام طريقهم حتى الوصول إلى الحرية الحقيقية وتصعيد النضال لتحرير المناطق المحتلة.

(م ع/ك)

ANHA