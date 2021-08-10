"أم المقاتلين".. سلوى تقاوم المحتلين في خطوط التماس بريف تل أبيض

تعيش المُسنّة سلوى عبو (64 عاماً) في قرية بير زنار، الواقعة على خط الجبهة الأولى مع المحتل التركي في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي، حيث تقطن في منزلها وحيدة كونها لم ترزق بأولاد على الرغم من أنها تزوجت مرتين.

رفضت الأم سلوى ترك قريتها وبيتها على الرغم من استهداف المحتل التركي ومرتزقته للقرية بشكل مستمر، حيث فضّلت المقاومة والبقاء في بيتها، على أن تتركه لقمة سائغة للمحتل.

وتعيل سلوى نفسها، اليوم، بزراعة الخضروات أمام منزلها في قريتها التي حرّم الاحتلال التركي أهلها من ممارسة أعمالهم الاعتيادية كالزراعة وتربية الحيوانات، نتيجة استهدافهم ومصادر دخلهم بشكل مباشر ومستمر.

وترى الأم سلوى عبو، في حديث لها لوكالتنا، أن ثبات أهل المنطقة مع المقاتلين أحد أسباب النصر.

الأم سلوى أصبحت بكفاحها نبراساً لجميع مقاتلي مجلس تل أبيض العسكري الذين يستمدون قوتهم وعزيمتهم من صمودها وثباتها، حيث تساند المقاتلين بإعداد الطعام لهم، وتشجعهم على الثبات والمقاومة في وجه أطماع ومخططات المحتل التركي وأسلحته الثقيلة، والدفاع عن أرضهم مهما كان الثمن.

وتقول "نأمل أن يحقق مقاتلونا النصر على الاحتلال التركي، ويسترجعوا الأراضي المحتلة، ويحققوا السلام ليعود كافة المهجرين إلى ديارهم".

هذا ويستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في القاعدة العسكرية بقرية بير عيسى الواقعة شرق صوامع شركراك التابعة لناحية عين عيسى في مقاطعة كري سبي، والتي تقع شمال الطريق الدولي2 كم، القرى الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي، بالأسلحة الثقيلة، بهدف تهجيرهم من ديارهم وتوسيع رقعة الأرضي المحتلة.

وكان آخر جرائم الاحتلال، ارتكاب مجزرة في قرية الصفاوية جنوب الطريق الدولي1كم، راح ضحيتها عائلة كاملة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين في القرية، وسط صمت روسيا والمجتمع الدولي.

(س و)

ANHA