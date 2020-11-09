"الزكاة" أسلوب جديد لنهب محاصيل أهالي عفرين

أصدرت ما تسمى الهيئة العامة للزكاة التابعة لجيش الاحتلال التركي في عفرين قرارًا يفرض من خلاله على أصحاب محاصيل وأراضي الزيتون دفع نسبة 5% من الموسم بحجة الزكاة.

ويتضمن القرار بندًا تنفيذيًّا أنه في حال الامتناع عن الدفع بتقديم نسخة من المحضر إلى قسم ما يسمى بالشرطة المختصة لاتخاذ إجراءات التنفيذ وملاحقة أصحاب الزيتون.

وهذه القرار هو أسلوب جديد يتبعه مرتزقة جيش الاحتلال التركي لنهب محاصيل الأهالي.

ويذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على نهب محصول الزيتون والزيت في عفرين ونقلوه إلى الأراضي التركية، وبيعه هناك للدول الأوربية.