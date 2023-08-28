"اليوم استهدفوا ابني وغداً ابنك فليس لنا سوى المقاومة"

أوضح المواطن حسين الملا، من أهالي ناحية تل حميس، أن الهجمات التركية عبر الطائرات المسيّرة ضد سكان شمال وشرق سوريا أصبحت شبه يومية، وشجب التواطؤ الدولي مع تركيا على حساب الشعب السوري.

وشدد على ضرورة التكاتف والتلاحم لإفشال جميع المخططات التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الساعية للحرية، وقال: "نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى التكاتف والترابط مع بعضنا البعض، لنكون العثرة والصخرة تجاه دولة الاحتلال التركي".

المواطن محمود السيد، من أهالي ناحية تل حميس، أكد: "لولا تواطؤ الدول الكبرى ومجلس حقوق الإنسان لما تجرّأت تركيا على اختراق الأجواء السورية، وارتكاب المجازر اليومية بحق أهالي شمال وشرق سوريا".

ودعا السيد شعب شمال وشرق سوريا، إلى الوقوف صفاً واحداً أمام جميع المخططات التي تسعى لكسر إرادته.

بدوره، عبّر المواطن عبد الرحيم فاطمي، من أهالي ناحية تل براك، عن رفضه للهجمات التركية "الوحشية"، ضد سكان شمال وشرق سوريا، وشجب الصمت الدولي وقال: "هم مستمرون في بطشهم أمام أنظار العالم. الجميع ساكت".

وأوضح عبد الرحيم فاطمي: "الأسباب واضحة تماماً والحل يكمن في التنظيم، وما دام العدو يفرض عليك الحالة العسكرية ويلاحقك حتى في بيتك وبين أولادك، ويلاحق الوجهاء ويلاحق الشخصيات البارزة وحتى الصحفيين، فما عليك سوى القتال، أما قبول العبودية فمستحيل، لأننا لن نقبله بعد كل هذه الدماء والمقاومة.

وأكد عبد الرحيم على ضرورة رص الصفوف أكثر من ذي قبل، وقال: "اليوم استهدفوا ابني وغداً ابنك، فليس أمامنا سوى المقاومة في جميع مجالات الحياة، والأهم حالياً وبحكم هذه الهجمات ليس علينا سوى المقاومة فالعدو لن يتركنا بأمان مطمئنين".

آخر هجوم لجيش الاحتلال التركي عبر الطائرات المسيّرة، كان في 23 آب، حيث استهدف سيارة لقناة JIN TV، استشهد على إثرها عضو في القناة وأُصيبت مراسلة بجروح بليغة.

(م ح- ع ع/أ ب)