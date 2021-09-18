"علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لرفع العزلة عن القائد أوجلان"

العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي منذ 22 عاماً كانت ولا زالت محل إدانة واستنكار من قبل الشعب الكردي، وإلى الآن أقيمت العديد من الفعاليات المختلفة وشكلوا جبهة ضد هذه العزلة، ومن هذه الإجراءات فعاليات الإضراب عن الطعام التي انتهت قبل أيام.

وتشديد العزلة على القائد أوجلان من قبل الدولة التركية وشركائها يوضح، بحسب مراقبين، مخاوف تركيا من انتشار فكر وفلسفة القائد أوجلان والتي تحمل الحلول للمشاكل العالقة في الشرق الأوسط.

وحول هذا الموضوع تقول العضوة في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات ماجدة حسون: "القائد عبدالله أوجلان هو صاحب مشروع الأمة الديمقراطية، والاحتلال التركي وشركاؤه يناهضون نشر هذا المشروع في العالم، لأنه سيكون بوابة الحلول للمشاكل والقضايا العالقة في الشرق الأوسط".

'هدف تركيا من العزلة المشددة منع نشر فكرة مشروع الأمة الديمقراطية'

وأشارت ماجدة حسون إلى أنه "عندما تم تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا الذي ضم مختلف المكونات العرقية في المنطقة بعدالة وحرية، أثار ذلك مخاوف كبيرة لدولة الاحتلال التركي ما جعلتها تشدد العزلة على القائد أوجلان ومنعت أن يتواصل معه أحد من أجل إخماد مشروع الأمة الديمقراطية، ولكن محاولات دولة الاحتلال التركي باءت بالفشل، لأن الكثيرين باتوا يؤمنون بهذا المشروع".

وأضافت ماجدة حسون: "المناضلون الذين سعوا إلى نشر مشروع الأمة الديمقراطية في تركيا كان مصيرهم السجن والعزلة والتعذيب، ولكنهم لم يستسلموا أبداً بل قاوموا حتى هذه اللحظة واعتبروا السجن مكاناً للتدريب، كما يفعل القائد أوجلان في إمرالي".

وفي ختام حديثها أوضحت ماجدة حسون أن "دول العالم تساند وتساعد دولة الاحتلال التركي في العزلة المفروضة على القائد أوجلان؛ لمنع نشر مشروع الأمة الديمقراطية الذي سيهب الشعوب التواقة إلى الحرية كافة حقوقهم المشروعة، لهذا، هناك مخاوف لدى دول العالم حيال هذا الموضوع؛ لأنه يشكل خطراً على مصالحهم".

'مشروع الأمة الديمقراطية خطر على مصالح دول العالم'

وفي ذات السياق، تقول الناطقة باسم مركز أبحاث علم المرأة في إقليم الفرات، ريما أحمد: "هناك عزلة مشددة على القائد أوجلان، منذ سنوات عديدة، هدفها منع خروج أفكاره وفلسفته التي تثير المخاوف لدولة الاحتلال التركي، وأهمها أن يحصل الكرد على حقوقهم المشروعة".

وأضافت ريما أحمد: "لا يوجد فرق بين العزلة على القائد أوجلان والأعمال الإجرامية التي تنفذها دولة الاحتلال التركي على الشعب الكردي، مثل بث الفتن لافتعال الاقتتال واستهداف النساء وتشويه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

'مخاوف كبيرة لتركيا من مشروع حرية المرأة'

وأشارت ريما أحمد: "هناك مخاوف لدولة الاحتلال التركي من مشروع القائد أوجلان عن حرية المرأة، فقبل ثورة روج آفا كانت المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد، وليس بمقدورها فعل أي شيء في المجتمع، ولكن بعد الثورة أصبحت تشغل مكاناً كبيراً في المجتمع بكافة المجالات السياسية والاجتماعية. وفي تركيا هناك عنف واستهداف ضد المرأة الكردية السياسية من أجل إخماد هذا المشروع".

وفي ختام حديثها، قالت ريما أحمد: "علينا أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل رفع العزلة عن القائد أوجلان، وأن ندعم المناضلين في سجون تركيا حتى يطلق سراحهم".

(ج)

ANHA