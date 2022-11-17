"الورقة البيضاء تنتصر مجدداً".. البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عملية الاقتراع السادسة انتهت من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة السابعة.

فللمرة السادسة، يفشل مجلس النواب اللبناني، في التوافق على رئيس، خلفاً لميشال عون الذي انتهت فترة ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاركاً بلاده في وضع غير مسبوق.

إذ جاءت نتيجة الاقتراع اليوم كالآتي: ميشال معوض: 43، ورقة بيضاء:46، عصام خليفة: 7، سليمان فرنجية 1، زياد بارود 3، أوراق ملغاة: 11، أسماء أخرى: 1.

ولم تسفر الجلسة عن فوز مرشح بالأصوات اللازمة لإعلانه رئيساً بعد فرز الأصوات، فيما استمرت الورقة البيضاء في تصدر المشهد، وسط غياب توافق مطلوب على شخص واحد لشغل المنصب وإنقاذ البلاد من دوامة الفراغ الرئاسي.

وخلال الجلسات الـ6 التي عقدت، بات من المعروف وجود 3 مرشحين ثابتين وهم: الورقة البيضاء، وميشال معوض، وشعارات أخرى منها لبنان الجديد.

(د ع)