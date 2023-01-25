"الوفد الدوليّ لمناهضة العزلة" يزور تركيا

اجتمع الوفد الدوليّ ضدّ العزلة والذي يتألف من 36 حقوقيّاً وصحفيّاً وأكاديميّاً من 7 دول مختلفة ضدّ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتوجّه إلى تركيا.

وسيعقد الوفد سلسلةً من الاجتماعات مع المنظمات الاجتماعية المدنيّة والأوساط السياسيّة في كلّ من مدن إسطنبول وأنقرة وآمد بين 25- 27 كانون الثاني الجاري.

وسينقسم الوفد إلى 3 وفود منفصلة لعقد هذه الاجتماعات في المدن الثلاث، فيما سيعقد في الـ 28 كانون الثاني الجاري؛ منتدى دولي ضدّ العزلة في إسطنبول.

برنامج الوفد:

أنقرة

- زيارة اتحاد الأطباء الأتراك (TTB) في الساعة 11:00.

- زيارة جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في الساعة 13:00.

- زيارة وقف حقوق الإنسان في تركيا في الساعة 14:00.

آمد

- مقابلة الأسر التي يُعتقل ذووهم في إمرالي في الساعة 10:30.

المكان: فندق نيو غاردن (New Garden Hotel)

- زيارة أمهات السلام في الساعة 14:00.

- زيارة اتحاد الجمعيات القانونية ودعم أسر السجناء والمعتقلين (Med Tûhad-Fedê) في الساعة 15:30.

إسطنبول

- زيارة مكتب العصر الحقوقي في الساعة 11:30.

- عقد اجتماع مع المؤسسات القانونيّة في الساعة 15:00.

المكان: مقر فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول.

(ر)