"التصريحات العدائية من الديمقراطي الكردستاني تصب في مصلحة تركيا"

حديث العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض صبري نبو جاء خلال لقاء أجراه مراسلو وكالتنا تعقيباً على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني والتي فتحت الباب أمام احتمالية نشوب اقتتال كردي- على خلفية تحشيد الحزب قواته في جبال كاري.

وقال صبري نبو إن "التصريحات الأخيرة تسعى إلى تقويض مساعي التقارب الكردي ـ الكردي"، وأضاف بأنها "جاءت بالتوازي مع التصريحات العدائية لأردوغان الذي هدد بعدوان آخر على مناطق شمال وشرق سوريا، وتجاه مقاتلي حركة التحرر الكردستانية".

وذكر نبو بأن أحزاب الوحدة الوطنية في هذه المرحلة تسعى إلى تحقيق تقارب بين كافة الأطراف بينما أحزاب المجلس الوطني الكردي تريد العودة إلى المربع الأول الذي تم تجاوزه في الحوارات الأخيرة.

وأشار بأن "هذه التصريحات تخدم المخططات التركية في المنطقة بالدرجة الأولى ولا تخدم شعوب ومكونات المنطقة، وتسعى إلى زرع الفتنة والتناحر غير المفيد في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل".

ودعا صبري نبو إلى توحيد الصف الكردي ـ الكردي وترك الخلافات جانباً وعدم الانجرار وراء الفخ الذي تعمل الدولة التركية المحتلة على إيقاع الكرد فيه، والعمل بما يخدم المصلحة الكردية ومصلحة شعوب المنطقة، لتحرير المناطق المحتلة من الاحتلال الذي يعمل بشكل يومي على تطبيق سياسة الإبادة والصهر بحق شعب المنطقة.

وختم حديثه بالتأكيد على المصير الواحد للشعب الكردي وشعوب المنطقة، ووجوب توحيد كافة الجهود في وجه الأعداء المتربصين بالمنطقة والساعين للنيل من المنجزات التي تحققت بدماء وتضحيات الشهداء.

(ج)

ANHA