"التقدمي الكردي" يستذكر الراحل عبد الحميد حاج درويش في الدرباسية

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت عند ضريحه في قرية قرمانة، ممثلون عن الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

وألقى عضو المكتب السياسي للحزب، عمر جعفر خلال المراسم كلمة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا، قال فيها: "الراحل عبد الحميد حاج درويش وضع اللبنة الأولى للحراك الكردي والسياسي في سوريا، وواجه صعوبات كبيرة من قبل الأفرع الأمنية في سوريا"، مؤكداً أنه "كان مصراً على تحقيق هدفه".

وتعهّد عمر جعفر بالسير على خطا الراحل عبد الحميد حاج درويش وفق الأسس التي وضعها.

كما تحدث خلال المراسم، سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو، ولفت إلى أن رحيل عبد الحميد حاج درويش ترك فراغاً كبيراً في النضال السياسي الكردي في سوريا عامة، وأثّر على النضال الكردستاني.

مشيراً إلى أن الراحل "كرس حياته في سبيل تحقيق الأهداف الكردية، وكان يحلم بسوريا مستقلة يسودها الأمن والأمان".

يشار إلى أن عبد الحميد حاج درويش من مواليد عام 1930، في قرية قرمانة التابعة لناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة، وتوفي إثر أزمة قلبية في 24 تشرين الأول 2019 في إحدى مشافي مدينة قامشلو.

ويعد أحد مؤسسي الحراك السياسي الكردي في سوريا في منتصف القرن الماضي، وشغل مناصب مهمة في عدة أحزاب وتنظيمات سياسية، إلى أن انتخب سكرتيراً عام للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

(ب ح/س ر)

ANHA