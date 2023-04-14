"الذين سلّموا المقاتل هارون ألباك إلى دولة الاحتلال التركي سيحاسَبون"

شجب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حج كرعو لوكالتنا، تسليم مجموعة من الأشخاص في ناحية هزخ التابعة لمدينة شرنخ بباكور، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي هارون ألباك إلى دولة الاحتلال التركي.

وأوضح عادل حج كرعو: "إنه عمل جبان وجريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للقروجيين الذين أصبحوا سلاح دولة الاحتلال التركي في وجه الكرد، وتقسيم جغرافية كردستان".

وأشار كرعو إلى أنّ: "غيّرت دولة الاحتلال التركي من سياستها في الأعوام الأخيرة، وباتت تستخدم ضعاف النفوس من الكرد ضد قوات الكريلا والشعب الكردي في عموم جغرافية كردستان، الذين لا فرق بينهم وبين ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي، لأنهم مرتزقة لدولة الاحتلال التركي ويخدمون مصالحها".

كرعو أكد أن: "بعد فشل دولة الاحتلال التركي في التقدم في جبال كردستان، لجأت إلى استخدام السلاح الكيماوي أمام أنظار العالم أجمع، الذي يلتزم الصمت حيال الجرائم التركية ويتغاضى عنها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المؤامرة الكبيرة التي نتعرض لها".

وطالب حج كرعو شعب المنطقة بعدم التعويل على أحد؛ لأن من قام بتجزئة كردستان لا يمكنه حمايتها، فقط سنده الوحيد هم قوات الكريلا الذين يقومون بحمايتهم، ويلقنون دولة الاحتلال التركي دروساً في البطولة، ويكسرون شوكتها.

أكد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حج كرعو أن: "الخيانة لن تؤثر على مسيرة نضال الكريلا، طالما هناك شعب يتحلى بالعزيمة ويساندهم".

(ن ك/ف)

ANHA