"الثروة البشرية الشبابية" عنوان ندوة حوارية في الطبقة

وحضر الندوة العشرات من الشبيبة وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس والأحزاب السياسية.

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور والمشاركين من قبل الرئاسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في الطبقة محمود اليتيم.

ثم ألقيت الندوة من قبل دكتور الإرشاد النفسي عبد الفتاح الحميدي الذي تحدث عن عدة بنود أساسية لتوعية الفئة الشابة لمنع انجرارهم وراء العادات غير الصحيحة والتي قد تضر بهم وبمجتمعهم، ومن البنود التي تم النقاش عليها:

"سلبيات البطالة بين فئة الشباب، وعدم ملاءمة الوظائف لمؤهلاتهم، ونقص فرص التوظيف في القطاع الرسمي، والتسرب من الدراسة في سن مبكر، والسلوك الجنسي غير السوي، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الايدز) بالإضافة إلى مخاطر الحمل المبكر على الفتيات، وركز على مخاطر الإدمان على المخدرات والخمور".

وبعد انتهاء الدكتور من شرح كل بند على حدة وذكر المخاطر على الشريحة الشابة والتي تنعكس على المجتمع عامة، فتح باب النقاش والاستفسار أمام الحضور الذين ناقشوا كيفية الاستفادة من طاقة الشباب فيما يخدم مستقبل الشبيبة ومجتمعهم، وكيفية التخلص من كل تلك السلوكيات الخاطئة التي قد يقع فيها بعض الشباب.

(س ك/ل)

ANHA