شارك اليوم، الآلاف من مكونات مدينة قامشلو وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والمجالس وممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، في مراسم تشييع الشهيدين، الرائد الشرف عضو قوى الآمن الداخلي أيمن جولي الذي استشهد في قصف لمسيّرة تابعة للاحتلال التركي أثناء قيامه بواجبه في 17 أيلول، وعضو قوات الحماية الذاتية جمعة داوود الذي استشهد إثر أزمة قلبية أثناء قيامه بواجبه في 12 أيلول.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدّم عضو مجلس عوائل الشهداء محي الدين حسن العزاء لذوي الشهيدين، وبيّن: "الكلمات عاجزة أمام حقيقة الشهيدين وتضحياتهما في سبيل تحقيق حياة كريمة لشعب المنطقة".

وأكد محي الدين حسن أن حضور عدد مهيب من الأهالي المراسم يوضح حقيقة تكاتف المكونات أمام هجمات وجرائم المحتل التركي وموقفهم الثابت في المقاومة: "ردّنا على الهجمات والمحتل التركي هو تكاتفنا أمام سياسات الإبادة التي تشن علينا كمكونات".

بدوره، أكد الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات أن: "هجمات الإبادة التي تشن على الشعوب لا تستهدف جغرافية محددة ولا مكوناً ولا حزباً واحداً، وما حدث في هولير وباشور كردستان يؤكد مدى توسع الهجمات وهمجية الدولة التركية".

وأكد كنعان أن الثأر للشهداء واجب على كل وطني وسائر على درب الشهداء.

من جهته، أشاد عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا وشيخ قبيلة الطي حسن الفرحان، بدور الشعب وتكاتفه لمجابهة هجمات الإبادة وسياسات الحرب الخاصة التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها على المنطقة.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدين أيمن جولي وجمعة داوود وتقديمهما لذويهما، الذين عاهدوا بدورهم على تصعيد النضال والسير على دربهما حتى تحقيق النصر، ليوارى جثمانهما الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء" الشهداء خالدون".

(خ ع/آ)

ANHA