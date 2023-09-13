"التغيرات الاجتماعية والدينية والثقافية التي رافقت الأزمة السورية" عنوان محاضرة في الرقة

نظمت هيئة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي والمجلس الرياضي في الرقة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني واتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية، محاضرة تحت عنوان "التغيرات الاجتماعية والدينية والثقافية التي رافقت الأزمة السورية"، في صالة التاج في مركز مدينة الرقة لتسليط الضوء على هذه التغيرات.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بدأ عضو المكتب الاستشاري لهيئة الشباب والرياضة أحمد البوش بالمحور الأول والثاني اللذين تناولا التغيرات الاجتماعية والدينية التي طرأت على الوضع السوري وقال: "من التغيرات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع، العصبية القبلية والتي تعود في سوريا إلى مرحلة ما قبل الدولة وتشير التطورات إلى تمترس أبناء العشيرة وراء عشيرتهم في ظل اختفاء دولة القانون بالإضافة إلى انتشار ظاهرة المخدرات التي باتت منتشرة في المجتمع، بالإضافة إلى الصراعات الطائفية وخصوصاً الصراع بين السنة والشيعة بشكل خاص، وبين بقية الأديان بشكل عام من خلال إطلاق شعارات طائفية الأمر الذي ولّد عدة أمور منها ارتفاع سقف حرية الدين وإعلان التمرد على بعض الأحكام الدينية والحروب التي مرت على المنطقة بالإضافة إلى التمييز بين الديانات من خلال دخول المجموعات الإرهابية المتطرفة إلى المدن والقرى الضعيفة".

فيما تناول المحور الثالث التغيرات الثقافية حيث أكد أحمد البوش "أن التغيرات الثقافية أثرت بشكل سلبي على المجتمع من خلال تغيير معالم المدن والشوارع والمكاتب العريقة ذات الطابع الثقافي وتغيير أسمائها حيث تحولت مكتبة الزهراء في دمشق إلى مطعم ومكتبة ميسلون تحولت إلى محل صرافة كل هذه التغيرات الاجتماعية والثقافية والدينية كان لها أثر سلبي على المجتمع وخاصة بعد انطلاق الثورة السورية".

ثم فتح باب المداخلات أمام الحضور، حيث أشارت المستشارة القانونية لهيئة الشباب والرياضة مجد جديل إلى التغيير الديمغرافي في سوريا واستبدال شعب بشعب آخر.

فيما أكدت الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي في الرقة نجوى أبو زر على ضرورة محاربة الظواهر المنتشرة في المدينة كتجارة وتعاطي المخدرات وضرورة تضافر جهود القوى الأمنية للحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى تفعيل جهاز مراقبة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص.

الرئيسة المشتركة للشبيبة الثورية في الرقة، بشرى الأحمد أكدت أنه يجب على الأهل مراقبة أبنائهم وتصرفاتهم في المنزل وأثناء عودتهم إليه.

في ختام المحاضرة أكد عضو المكتب الاستشاري لهيئة الشباب والرياضة، أحمد البوش أن التغيير الديمغرافي الذي تعمل عليه دولة الاحتلال التركي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وشدد على ضرورة إنشاء جهاز مراقبة لملاحقة مروجي المخدرات وتجارها والحفاظ على المعالم الثقافية.

(م خ/ف)

ANHA