"التعاون أو الهلاك".. أنطونيو غوتيريش يحذر العالم من "جحيم" مناخي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من الاقتراب من نقطة اللاعودة، قائلاً "نتجه نحو الجحيم المناخي"، ودعا لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن.

وأكد غوتيريش في خطابه خلال قمة المناخ 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية بيومه الثاني، على الحاجة الملحة لتحرك الحكومات لتجنب أسوأ عواقب لتغير المناخ، حتى في الوقت الذي تنصرف أنظارهم عن هذا الملف بسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتفشي التضخم ونقص موارد الطاقة.

وقال غوتيريش للوفود المجتمعة في منتجع شرم الشيخ الساحلي "البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك".

ودعا غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق بين أغنى دول العالم وأفقرها لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم لضمان مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتعامل مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري.

وأضاف "أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، عليهما مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة". كما طلب غوتيريش من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقاً للكربون، لحين الاستغناء عنه نهائياً بحلول عام 2040 على مستوى العالم، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الهدف بحلول عام 2030.

وكانت أعمال مؤتمر "كوب 27 " انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

(د ع)