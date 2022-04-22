"السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا".. هدف روسيا في المرحلة الثانية من تحركها العسكري

وأكد نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي، روستام مينيكايف، خلال اجتماع سنوي لاتحاد الشركات المعنية بصناعة الدفاع في مقاطعة سفيردلوفسك اليوم الجمعة، أن "المرحلة الثانية من العملية انطلقت قبل يومين، مضيفاً: "يكمن أحد أهداف الجيش الروسي في إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، ما سيتيح إنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية".

وأشار مينيكايف إلى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح روسيا ممراً إضافياً إلى منطقة بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا)، أي جمهورية معلنة ذاتياً ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي كجزء من مولدوفا، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن سعيها إلى إحكام سيطرتها على جنوب أوكرانيا بالكامل وليس منطقة دونباس فقط، منذ بدء تحركها العسكري الذي انطلق في 24 شباط/ فبراير الماضي.

من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة عن توثيقها مقتل 50 مدنياً في مدينة بوتشا الأوكرانية التي سيطرت عليها مؤقتاً القوات الروسية.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أثناء مؤتمر دوري في جنيف، بأن محققين أمميين خلال مهمة إلى بوتشا في التاسع من نيسان/ أبريل وثقوا "أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك إعدام نحو 50 مدنياً بإجراءات موجزة".

وحملت المتحدثة القوات الروسية المسؤولية عن ارتكاب أفعال "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، بما في ذلك "قصف مناطق سكنية وقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية مدنية".

وسيطرت القوات الروسية على بوتشا في الخامس من آذار/ مارس الماضي، وانسحبت منها في 31 آذار/ مارس، عندما أعلنت موسكو، في ظل إحراز تقدم في المفاوضات مع كييف خلال اجتماع عقد في اسطنبول، عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف.

من جانبها، رفضت روسيا قطعياً هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن تداول هذه اللقطات بدأ بعد أربعة أيام من انسحاب قواتها من بوتشا.

ووصفت موسكو قضية بوتشا بـ "مسرحية مفبركة"، مرجحة في الوقت نفسه أن هؤلاء المدنيين قتلوا خلال "ملاحقة القوميين الأوكرانيين للمدنيين المشتبه فيهم بالتعاون مع السلطات الروسية".

(د ع)