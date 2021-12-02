"السيناريو العسكري المرعب".. تحذيرات أميركية روسية متبادلة بشأن أزمة أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، استمر نصف ساعة، على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن موسكو لا تريد خوض صراع جديد بشأن أوكرانيا على الرغم من أن التوتر يتصاعد في المنطقة"، بحسب شبكة "العين الإخبارية".

وحذّر لافروف من أن "سيناريو المواجهة العسكرية المرعب" بدأ العودة إلى أوروبا على خلفية التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا.

وأكد لافروف أنه يريد السعي لتحقيق "توازن في المصالح"، مضيفاً: "آمل في أن يكون هذا ما سنتطرق إليه اليوم".

فيما قال له بلينكن إن الولايات المتحدة "قلقة جداً بشأن خطط روسيا لشن عدوان جديد على أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لجأت إلى المواجهة مع أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن احتمالية نشوب صراع جديد في شرق أوكرانيا لا تزال قائمة وإن موسكو قلقة من خطاب كييف "العدائي" وزيادة الأعمال الاستفزازية على حد وصفه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن "موسكو يساورها قلق من احتمال حدوث تحرك عسكري أوكراني في شرق أوكرانيا"، الأمر الذي نفت كييف التخطيط له.

وقال بيسكوف أيضاً إن "روسيا تعتبر تعهد الرئيس الأوكراني بإعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 تهديداً مباشراً".

وأضاف: "مثل هذه الصيغة تعني أن كييف قد تلجأ إلى أي خيار، بما في ذلك القوة، لمحاولة التعدي على منطقة روسية".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يدقّ حلفاء كييف الغربيون ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا واحتمال تنفيذ موسكو غزواً.

وتنفي موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014 والمتّهمة بدعم انفصاليين يقاتلون كييف، التحضير لهجوم واتّهمت حلف الناتو بتأجيج التوترات.

(ل د)