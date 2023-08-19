"الشمس المنبثقة من ايمرالي" عنوان ملتقى ثقافي في مدينة الرقة

وحضر الملتقى أعضاء من تجمع نساء زنوبيا ومجلس الرقة المدني ومجلس عوائل الشهداء وعدد من الشعراء والشاعرات واتحاد المثقفين في الرقة.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاه عرض سنفزيون عن حياة القائد عبدالله أوجلان والمؤامرة الدولية التي حيكت ضده، ومن ثم بدأ الملتقى بقصيدتين للشاعرة فوزية المرعي حملت القصيدة الأولى عنوان "رسالة من جلنار إلى أوجلان" فيما حملت القصيدة الثانية عنوان "خلاخيل الرجال القيود" وصفت من خلالها الظلم والتعذيب الذي يتعرض له القائد عبدالله أوجلان في سجن ايمرالي".

وألقت الأديبة والشاعرة ماريا العجيلي قصيدة بعنوان العرافة والتي وصفت نضال وحياة القائد عبدالله أوجلان، فيما ألقت الشاعرة ميديا سليمان قصيدة وصفت من خلالها مناطق شمال وشرق سوريا.

واختتم الملتقى بقصيدة للشاعرة مريم الرمو وصفت من خلالها نضال المرأة الحرة.

(م خ/سـ )

ANHA