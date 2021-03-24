"الشهيدة نوجيان كانت صدى صوتنا في العالم"

يصادف يوم 23 آذار ذكرى استشهاد الإعلامية في وكالة أنباء المرأة توبا أكيلماز، الاسم الحركي نوجيان أرهان، التي تم استهدافها بشكل مباشر في بلدة خانصور بشنكال من قبل مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واستشهدت الإعلامية نوجيان أرهان إثر تأثرها بإصابتها بطلق في الرأس، وذلك في مشفى الحسكة في 23 آذار عام 2017.

وفي ذكرى استشهادها أجرت وكالتنا لقاء مع الإعلامية في قناة JIN.TV في مقاطعة الشهباء هيلين آسمين، حيث قالت: "في البداية نستذكر في شخصية الشهيدة نوجيان جميع الشهداء والمقاتلين في جبهات الدفاع عن الكرامة والحرية، وننحني إجلالًا لهم"، وأضافت: "كان هدف نوجيان الأول هو إيصال الحقيقة إلى الرأي العام، وكانت تمارس عملها بين رفاقها على هذا الأساس".

"معرفتي بها كانت بمثابة حظّ لاستمد منها القوة"

وأردفت هيلين قائلة: "إن فترة معرفتي بالشهيدة نوجيان لم تكن طويلة، كانت ثلاثة أشهر فقط، وكانت بمثابة حظّ، فقد التقينا في شنكال عند ارتكاب داعش الإرهابي مجزرة بحق الشنكاليين في 3 آب، عندما جاءت مع وفد إلى شنكال لتكون صدى صوت النساء الإيزيديات، وخاصة الفتيات اللواتي تعرضن للظلم والخطف، فكل من كان في شنكال يذكرها بعملها الدؤوب والنشيط، وكل رفاقها كانوا يستمدون منها الأمل والقوة".

'تفاصيل استشهاد نوجيان أرهان'

وتحدثت هيلين عن تفاصيل استشهاد نوجيان أرهان قائلة "عند المغيب سمعنا خبر هجوم داعش على خانصور، واستنفرنا جميعًا للدفاع والحماية، فيما كانت نوجيان في مخيم نوروز للإيزيديين القريب من خانصور، وعندما سمعت خبر الهجوم جاءت مع مجموعة إلى بلدة خانصور، وأثناء توجهها إلى هناك، تمّ استهدافها من قبل بيشمركة روج المدعومين من حزب العدالة والتنمية التركي".

وأردفت هيلين "وفي الساعة السابعة صباحًا، سمعنا خبرًا أنّ نوجيان أصيبت إصابة بليغة في رأسها، كما أصيب اثنان آخران وتم نقلهم إلى مشفى الحسكة".

وتابعت هيلين "حاولنا الوصول إلى الجرحى، لكننا لم نستطع، لأن الوضع كان مضطربًا هناك، لذلك تمّ نقلهم في 22 آذار إلى مشفى الحسكة، واستشهدت نوجيان متأثرة بإصابتها في 23 من الشهر نفسه، وتمّ تشييعها بمراسم مهيبة تليق بشخصيتها، حيث شارك أهالي شنكال جميعهم في المراسم، لأنهم تأثّروا بشهادتها، وخاصّة أمهات شنكال اللواتي قلنَ أثناء مراسم التشييع: "نوجيان هي قطعة من أرواحنا فقد كانت صدى صوتنا في العالم".

أثر شهادة نوجيان لم يكن على أهالي شنكال فقط، بل كان لهل تأثير في كافة أنحاء كردستان، لأنّها كانت ثورية من جهة وإعلامية من جهة أخرى".

واختتمت هيلين آسمين حديثها قائلة: "إننا نعاهد بالسير على خطا نوجيان، ورفع مستوى المعرفة لدينا، وأن نكون على قدر المسؤولية".

(إ)

ANHA