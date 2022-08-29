"الشهيدة بريفان زيلان حاربت من أجل تحرير المرأة"

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في قرية تل قراح في مقاطعة الشهباء للمشاركة في مراسم غيابية للشهيدة بريفان زيلان.

وعُلقت صور الشهيدة بريفان زيلان في ساحة المراسم بالإضافة إلى أعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت. ومن ثم ألقيت كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين نادر مسلم قال فيها إن الشهيدة بريفان دافعت عن الشعوب المضطهدة من قبل الدول الساعية لإبادتهم: "الشهيدة بريفان روت تراب الوطن المقدس وضحت بأغلى ما تملك ألا وهو الروح دفاعاً عن الكرامة الإنسانية ضد الظلم وعنصرية الدول التي تبيد الشعوب".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار وحيدة خليل كلمة قالت فيها إن الشهيدة بريفان لم تكتفِ بالنضال في الجبال وإنما لعبت دوراً مهماً بين المجتمع حيث قامت بتنظيم المجتمع وفق مبادئ الأمة الديمقراطية وكان تركيزها الأبرز على قضايا المرأة، فقد سعت الشهيدة بريفان خلال سنوات نضالها إلى أن تعيد للمرأة حقها الطبيعي، كما أنها لم تتوانَ عن تطوير شخصية المرأة في كافة جوانب الحياة، وإن استهداف الشهيدة بريفان جاء لضرب الجانب التنظيمي والسياسي للمرأة، ولكن العدو لا يعلم بأن الشهيدة بريفان خلّفت الآلاف من أمثالها اللواتي يسرن على دربها ليومنا هذا".

و ألقت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة عن تأثير حزب العمال الكردستاني في نهضة الشعب الكردي : "في الوقت الذي كان فيه المجتمع الكردي يتخبط نفسياً وثقافياً نتيجة حملات العدو المستمرة عليه كي يبيد ذلك المجتمع، خرج حزب العمال الكردستاني ليكون جواباً للمجتمع الكردي ويخرجه من تخبطه ذاك، وكان للمرأة دورها في خلق هذا الحزب ومسيرته".

وتحدثت شيراز عن نضال الشهيدة بريفان خلال ثورة روج آفا قائلة: "كان للشهيدة بريفان دور فعال في ثورة روج آفا وخاصة في عفرين، وكانت قدوة خلال مرحلة مقاومة العصر وجابهت الأعداء في تلك الفترة ".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA