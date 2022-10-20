ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الخلايا النائمة لمرتزقة داعش لبث الفتنة وترهيب سكان المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية، تعرض عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد بوزان، في 13 تشرين الأول الجاري، للاغتيال من قبل خلايا مرتزقة داعش، أثناء عودته إلى منزله في قرية علوص.

واستنكرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله الجرائم التي يرتكبها مرتزقة داعش، وأشارت إلى أن "استهداف عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي محمد بوزان تم بطريقة بعيدة عن الإنسانية وكل القيم الأخلاقية، وهذا الاستهداف استمرار للمؤامرات التي تحاك ضد مناطقنا".

وأضافت "السبب الرئيس لقيام مرتزقة داعش بجرائمهم، هو هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا بأسلحتهم المختلفة، واستخدامهم للطائرات المسيّرة في استهداف رياديي وقادات المنطقة، وذلك بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبث الخوف في نفوس شعب المنطقة، وضرب مشروع أخوة الشعوب".

دعت سمر العبد الله شعب المنطقة للتكاتف والالتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية للحفاظ على مكتسبات المنطقة "خلال عملنا، أدركنا المؤامرات التي تحاك ضدنا والفوضى وترويع العاملين مع الإدارة الذاتية، ولمواجهتها والحفاظ على المنطقة وأمنها، على الشعب التكاتف والالتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية".

بدوره لفت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو إلى أن "إن القوى الإرهابية التي استهدفت الشهيد محمد بوزان كانت تهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، كون الشهيد محمد بوزان كان من المثقفين الذين يتمتعون بفكر الأمة الديمقراطية، وكان له تأثير كبير في ترسيخ فكر أخوة الشعوب في المنطقة".

ولفت أوسو "ما تقوم به المجموعات الإرهابية في مناطقنا من استهداف الإداريين هو محاولة لإيقاد الفتنة بين مكونات المنطقة، فاليوم يستهدفون السرياني والكردي والعربي، ورأينا ذلك خلال استهداف مسيّرة للاحتلال لعضو قوات السوتورو وهو من المكون السرياني، ليليه استهداف الرفيق محمد بوزان في منطقة الشدادي، لذلك نؤكد أن هذه الاستهدافات بمجملها هي محاولة لإيقاد نار الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا، في ظل دعوتنا الدائمة لترسيخ الأخوة بين الجميع".

واستهدفت طائرة مسيّرة في 12 تشرين الأول الجاري، سيارة قرب مخيم نوروز شمال شرق ناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، استشهد على أثرها عضو قوى الأمن الداخلي – السوتورو، ميخائيل إبراهيم (آريو).

تابع أوسو "استهداف المجموعات الإرهابية للإداريين في الإدارة الذاتية ومؤسساتها يأتي بأوامر من الذين يحركون هذه الخلايا، كون مناطقنا هي الأكثر أماناً في سوريا اليوم، لذلك يحاولون دائماً زعزعة أمنها واستقرارها بشتى الوسائل".

ودعا أوسو في ختام حديثه جميع مكونات شمال وشرق سوريا للتعاون مع قواتها الأمنية وقواتها العسكرية لترسيخ الأمن والأمان في المنطقة".

(م ح)

ANHA