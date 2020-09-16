"الشهداء بتضحياتهم شكلوا نسيجاً مشتركاً"

توافد العشرات من أهالي ناحية تل تمر الحسكة برفقة أعضاء قوى الأمن الداخلي والأحزاب السياسية إلى خيمة عزاء الشهيد فواز أمين عضو قوى الأمن الداخلي الذي أستشهد في 14 أيلول الجاري أثناء تأديته لمهامه.

وزينت خيمة العزاء التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في مركز ناحية تل تمر بصور الشهيد فواز أمين وإعلام قوى الأمن الداخلي.هال

المراسم بدأت بدقيقة صمت، لتليها ألقاء عدة كلمات وكانت منها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها علاء البوزو، وكلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقاها القيادي سلمان نوحي وكلمة باسم عائلة الشهيد ألقاها شقيقه محمود أمين.

عزت الكلمات في بدايتها ذوي الشهيد فواز أمين، وتمنوا لهم الصبر والسلوان لهم، وعاهدوا بالسير على خطى الشهداء وحمل سلاحهم للوصول إلى هدفهم.

وأثنت الكلمات، على تضحيات الشهداء الكبيرة التي بذلت للحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا وحماية شعبها من الجهات المعادية للمنطقة، بالإضافة إلى دور قوى الأمن الداخلي في حماية المنطقة.

وأوضحت الكلمات، بأن الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يمكن في سبيل وطنهم وشعبهم استطاعوا أن يبنوا نسيجاً مشتركاً من كافة المكونات للدفاع عن حقوقهم والوصول لمطالب شهدائهم.

وبعد الانتهاء من الكلمات كانت هناك خاطرة شعرية ألقاها عضو في قوى الأمن الداخلي إبراهيم العلي لروح الشهيد فواز أمين.

هذا ومن المقرر أن يستمر واجب العزاء لساعات المساء.

(د أ/هـ ن)

ANHA