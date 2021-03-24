"الشّهيدة نوجيان كانت صدى صوتنا في العالم"

يصادف يوم 23 آذار ذكرى استشهاد الإعلامية في وكالة أنباء المرأة توبا أكيلماز، الاسم الحركي نوجيان أرهان، التي تم استهدافها بشكل مباشر في بلدة خانصور بشنكال من قبل مسلّحي الحزب الديمقراطي الكردستاني التابعين لحزب العدالة والتنمية.

واستشهدت الإعلامية نوجيان أرهان إثر تأثرها بإصابتها بطلق في الرّأس، وذلك في مشفى الحسكة في 23 آذار عام 2017.

وفي ذكرى استشهادها أجرت وكالتنا لقاء مع الإعلامية في قناة المرأة (JIN.TV) في مقاطعة الشهباء هيلين عثمان، حيث قالت: "في البداية نستذكر في شخصية الشهيدة نوجيان جميع الشهداء والمقاتلين في جبهات الدفاع عن الكرامة والحرية، وننحني إجلالاً لهم، كان هدف نوجيان الأول هو إيصال الحقيقة للرأي العام، فكانت تبني عملها بين رفاقها على هذا الأساس".

"معرفتي بها كانت بمثابة حظّ لاستمد منها القوة"

وأردفت هيلين قائلة: "إنّ فترة معرفتي بالشهيدة نوجيان ليست فترة طويلة، كانت ثلاثة أشهر، لكن معرفتي بها كانت بمثابة حظّ، فقد التقينا في شنكال عند ارتكاب داعش الإرهابي مجزرة بحقّ الشنكاليين في 3 آب، عندما جاءت مع وفد إلى شنكال لتكون صدى صوت النساء الإيزيديات، وخاصّة الفتيات اللواتي تعرّضن للظلم والخطف من قبل الفكر السلطوي عبر آلاف السّنين، فكلّ من كان في شنكال كان يذكرها بعملها الدؤوب والنشيط، وكل رفاقها كانوا يستمدّون الأمل والقوة منها".

تفاصيل استشهاد نوجيان أرهان

وتحدّثت هيلين عن تفاصيل استشهاد نوجيان أرهان قائلةً: "في وقت المغيب سمعنا خبر هجوم داعش على خانصور، جميعنا استنفر للعمل ضمن إطار الحماية، ونوجيان كانت في مخيم للإيزيديين (نوروز) قريب من خانصور، وعندما سمعت خبر الهجوم جاءت مع كروب إلى خانصور، وخلال توجهها إلى خانصور، تمّ استهدافها من قبل بيشمركة روج المدعومين من حزب العدالة والتنمية التركي".

وأردفت هيلين: "حيث سمعنا خبراً في الساعة السابعة صباحاً بأنّ نوجيان أصيبت إصابة بليغة في رأسها، كما أصيب اثنان آخران وتمّ نقلهم إلى مشفى الحسكة".

وتابعت هيلين: "حاولنا الوصول إلى الجرحى، لكنّنا لم نستطع لأنّ الوضع كان مضطرباً هناك، لذا تمّ نقلهم في 22 آذار إلى مشفى الحسكة، واستشهدت متأثرة بإصابتها، في 23 من الشهر نفسه، وتمّ تشييع الشهيدة بمراسم مهيبة تليق بشخصيتها، وأهالي شنكال جميعهم شاركوا في المراسم، فجميع الأهالي تأثّروا بشهادتها، وخاصّة أمهات شنكال، اللواتي قلنَ أثناء مراسم التشييع: "نوجيان هي قطعة من أرواحنا هي كانت صدى صوتنا في العالم"، فأثر شهادة نوجيان لم يكن على أهالي شنكال فقط، بل استشهادها كان له تأثير في كافة أنحاء كردستان، لأنّها كانت من جهة ثورية ومن جهة أخرى إعلامية".

واختتمت هيلين حديثها قائلة: "نحن كالمرأة الإعلامية نعاهد بالسير على خطا نوجيان، ورفع مستوى المعرفة، وأن نكون على قدر المسؤولية".

(إ)

ANHA