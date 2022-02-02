"الشبيبة الثورية" في منبج تستنكر بشدة الهجمات التركية

أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج، اليوم الأربعاء، ببيان إلى الرأي العام، أعربت فيه عن رفضها لهجمات دولة الاحتلال التركي الفاشية مساء أمس على ديرك، شنكال، مخيم مخمور والشهباء.

ألقى الرئيس المشترك للحركة في مدينة منبج وريفها، أحمد الجميلي، البيان في الملعب السداسي وسط المدينة، بحضور أعضاء الحركة واتحاد المرأة الشابة، وجاء فيه:

"نقف هنا اليوم ومن هذا المكان نرفض رفضاً قاطعاً كل الهجمات التي حدثت في الأمس على ديرك، وشنكال، ومخيم مخمور، من قبل الفاشية التركية، التي تحاول دائماً ومن خلال دعمها للمرتزقة حياكة المؤامرات على شمال وشرق سوريا".

مضيفاً "لم تكفِها المؤامرة الأخيرة التي استهدفت من خلالها سجن غويران، والذي يحتوي على أكبر عدد من إرهابيي داعش في الحسكة، بهدف زرع الرعب والخوف في نفوس الأهالي، وتهجيرهم وكسر إرادتهم الحرة، ولا ننسى ارتكابها المجازر بحق المدنيين".

وزاد "قدمت قواتنا العسكرية 121 شهيداً، في سبيل الدفاع عن الأرض بنخوة وشرف، ولا تزال تركيا تقدم الدعم للمرتزقة الذين يعملون تحت إمرتها، من الذين خانوا وطنهم وباعوا أرضهم وخذلوا أهلهم لأجل المال".

وتابع "نحن في شمال شرق سوريا، نودع في كل يوم الشهيد تلو الشهيد لإيقاف مؤامراتهم الدنيئة، وهذا الشيء يعطينا دافعاً أكبر لإكمال مسيرة شهدائنا الذين ناضلوا وقدموا أرواحهم في سبيل حرية شعبهم ونشر فكر الأمة الديمقراطية، وأن هذه الضربات تأتي بعد هزيمة داعش في الحسكة".

وأضاف "هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المخطط الوحيد للهجوم هو الفاشية التركية، وهذه الضربات هي انتقام من الشعب الذي تكاتف ضد الإرهاب، واستطاع هزيمة داعش بكافة مناطق شمال وشرق سوريا".

ليختتم البيان بتوجيه رسالة إلى "جميع الدول التي تريد احتلال أي شبر من الأراضي السورية عامة وشمال شرق سوريا خاصة بأننا باقون على العهد وفكر الأمة الديمقراطية".

(ش س/ س ر)

ANHA