"الشعب يموت بصمت".. مظاهرة في المناطق المحتلة احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي

منذ احتلال مدينة سري كانيه أواخر عام 2019 ويمارس الاحتلال التركي ومرتزقته أبشع الانتهاكات بحق سكان تلك المنطقة، بالإضافة لعمليات السلب وسرقة ممتلكات المدنيين وفرض الاتاوات عليهم.

شهدت قرية السفح الواقعة جنوبي شرقي مدينة سري كانيه المحتلة ظهر اليوم تظاهرة لأهالي تلك القرية والقرى المجاورة لها وذلك ليعبروا عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال ومعاناتهم من فقدانهم أبرز مقومات الحياة.

ويظهر في فيديو متداول على منصات التواصل الافتراضي، أحد سكان القرية وهو يقول" بات سعر 8 رغفان من الخبز ب 1000 ل.س وخزان المياه بات سعر 15000 ل.س،" موضحاً أن مواداً مثل الطحين والأعلاف مفقودة وكذلك التيار الكهربائي.

هذا ولفت مواطن آخر أن شعب المنطقة يعاني من كل شيء في تلك المنطقة.

ويظهر في الفيديو، أطفال صغار وهم يحملون يافطات كتبت عليها" الشعب يموت بصمت".

(د أ/م)

ANHA