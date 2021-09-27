"القوى الدولية تدعم تركيا في احتلال المزيد من شمال شرق سوريا... لن نسمح بهذا الأمر"

بعد احتلال الجيش التركي المحتل ومرتزقته لمدينتي سري كانيه وكري سبي عام 2019، كثفوا هجماتهم على قرى ومدن شمال وشرق سوريا.

وقد شارك سكان مقاطعة قامشلو مواقفهم من الموضوع مع وكالتنا.

حيث نددت المواطنة ميديا سيدو بالهجمات العنيفة للدولة التركية المحتلة على تل تمر وعين عيسى، وقالت إنهم سيواصلون نضالهم ومقاومتهم ضد هجمات الدولة التركية.

وذكرت ميديا أن القوى الدولية تلتزم الصمت إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة التركية وقالت: "هذا يدل على تعاون القوى الدولية مع الدولة التركية التي قتلت حتى الأطفال في عفرين وسري كانيه، أي أن هجمات الدولة التركية تستهدف جميع مكونات شمال وشرق سوريا".

وذكرت ميديا حديث القوى الدولية عن حقوق الإنسان، في حين أنها لا تمتلك أي إنسانية "لأن الأطفال والنساء يُقتلون أمام أعينها. لكنها مع ذلك تظل صامتة". وحيّت ميديا مقاومة أهالي عين عيسى ضد هجمات الدولة التركية المحتلة، وقالت " نحن معكم. أملنا من الشعب والمقاتلين أن يقاوموا من أجل أرضهم".

'الهجمات تنفذ أمام أنظار روسيا وأمريكا'

وأوضحت شاها سعيد أن القوى الدولية تدعم الدولة التركية المحتلة في احتلال أراضي شمال وشرق سوريا، وقالت: "ماذا تريد الدولة التركية من أهالي زركان وتل تمر وعين عيسى؟ فلتخرج من مناطقنا، التي تقتل نساءها وأطفالها يوميًّا".

وبيّنت شاها أن "روسيا وأمريكا تقولان إننا نحمي الشعب في شمال وشرق سوريا من هجمات الدولة التركية المحتلة، لكن الهجمات الوحشية تجري أمام أعينهما دون أن تحركا ساكنًا، وقالت: "نتمنى النصر والنجاح لقواتنا التي تدافع عن أراضي شمال وشرق سوريا"

'الهدف من الهجمات هو إخلاء المنطقة'

كما أوضحت سوزدار بيزى أن التدمير الذي تقوم به الدولة التركية المستبدة يحدث أمام أنظار القوات الروسية والأمريكية. وذكرت أن الهدف من استهداف المدنيين من قبل الدولة التركية المحتلة هو إخلاء مناطق وقرى شمال وشرق سوريا، وتابعت "لن نتخلى عن أرضنا للدولة التركية ومرتزقتها أبدًا".

وأشارت بيزى إلى أن شعب شمال وشرق سوريا بكل مكوناته؛ يقاوم هجمات الدولة التركية المحتلة، ومستعد للدفاع عن أرضه إلى جانب قواته.

(ر)

ANHA