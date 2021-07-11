"القلب النابض" عملية نوعية يجريها مشفى القلب والعين في قامشلو بنجاح

وقبل افتتاح مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، كانت عمليات جراحة القلب وغيرها تجرى في مشافي دمشق وحلب وحمص فقط على مستوى سوريا، الأمر الذي كان يشكل معاناة للمرضى في مناطق شمال وشرق سوريا من ناحية تكلفة السفر وغيرها.

وللتخفيف من معاناة أهالي شمال وشرق سوريا، أنشأت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، وذلك بعد تجهيزات استمرت لعدة أشهر من قبل إدارة المشفى، إذ بعد فترة قصيرة تطور المشفى وتم افتتاح قسم خاص بجراحة القلب المفتوح، وباشرت إدارة المشفى بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح منذ 21 كانون الثاني من العام الجاري.

وبهذا الصدد، بيّن الأخصائي في الجراحة القلبية في مشفى القلب والعين، الدكتور شورش موسى، لوكالتنا أنه منذ بدء المشفى بإجراء علميات جراحة القلب المفتوح، تم إجراء 22 عملية من قبل أطباء مختصين، وقال: "كافة العمليات التي أجريناها في المشفى تمت بنجاح".

وتابع موسى: "مع الوقت تطور مشفى القلب والعين بشكل أفضل، حيث أجرينا يوم السبت المنصرم أولى عمليات جراحة القلب النابض والتي تعد من العمليات التابعة لجراحة القلب المفتوح، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى شمال وشرق سوريا، ونوعية على مستوى سوريا نتيجة لشروطها وحساسيتها".

وعن الفرق بين عملية جراحة القلب المفتوح الروتينية وعملية جراحة القلب النابض، أوضح موسى: "عملية جراحة القلب المفتوح العادية يتم فيها ايقاف نبضات القلب وتركيب جهاز القلب الصناعي حيث يكون هذا الجهاز مسؤولاً عن القلب والرئة لغاية إنهاء العملية بنجاح، فيما عملية القلب النابض يتم إجراؤها بينما لا يزال القلب ينبض إذ لا يتم إيقاف القلب أثناء الجراحة ولا يتم اللجوء لجهاز القلب الصناعي".

"العملية تمت بنجاح"

إلى ذلك، أكد موسى أن لعملية القلب النابض شروطاً خاصة بها، حيث يتم إجراء هذه العملية عندما تكون نسبة الخطورة عالية لدى المريض إذ يعاني من التنفس أو الجلطة الدماغية أو يعاني من الكليتين، وأضاف: "المريض الذي أجرينا له عملية القلب النابض يبلغ من العمر حوالي الـ 64 عامًا، وكان يعاني من جلطة دماغية( داء باركنسون)، ولنمنع من زيادة هذه الخصائص لديه، لجأنا إلى إجراء عملية القلب النابض له".

هذا والتقت وكالتنا بالمريض ثابت مصطفى، الذي أجريت له عملية القلب النابض في مشفى القلب والعين، وقال: "بقيت في عملية القلب النابض لمدة ثلاث ساعات، ونشكر الله أنا الآن بصحة جيدة، وأشكر كافة الأطباء والممرضين في مشفى القلب والعين على تعاونهم وعنايتهم بي على أكمل وجه".

إلى ذلك بيّن الأخصائي في الجراحة القلبية في مشفى القلب والعين، شورش موسى، أن عملية القلب المفتوح تحتاج لخبرة طبية وسرعة أثناء العملية من قبل الطبيب الجراح، قائلًا: "كافة أعضاء الفريق الذي كان ضمن عملية القلب النابض مختصون، وهم ذوو خبرة عالية، لذا فإن العملية تمت بنجاح ، وسنستمر بإجراء هذه العملية من الآن وصاعدًا".

وأشار شورش موسى في ختام حديثه، أن مشفى القلب والعين يستعد للبدء بعمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال في الأشهر القادمة.

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ANHA