"القائد عبد الله أوجلان منتصر لخلقه منظومة فكرية متكاملة للحرية"

"ترك أثراً في قلب كل من التقاه، شخصيته القيادية القادرة على رؤية التاريخ بشكله الصحيح وتحليلها عززت الروح الوطنية ووجهت درب الوطنين للنضال في سبيل الحرية والديمقراطية"، هكذا وصف الشخصية الوطنية والمحاضر في أكاديميات شمال وشرق سوريا خليل بهرم عمر، القائد عبدالله أوجلان.

ولد خليل بهرم عمر في قرية جيلكا التابعة لناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو عام 1959، تعرف على حركة التحرر الكردستاني خلال أعوام الثمانينات. عن طريق المناضلين الأوائل ضمن الحركة، وتأثر بنقاشاتهم بصدد الاشتراكية والثورة في كردستان.

تأثر خليل بهرم عمر باستشهاد المناضل معصوم قورقماز في 28 آذار/مارس 1986 الذي حمل مهمة الكفاح المسلح 15 آب 1984. اعتبر خليل استشهاد معصوم قورقماز ميلادا جديدا له للنضال على خطاه، وبدأ بعدها بالتعمق بفكر حركة التحرر عن طريق البحث وقراءة منشورات القائد عبدالله أوجلان.

وفي هذا السياق قال خليل عمر "قراءة تحليلات القائد عبدالله أوجلان دفعتني للقاءه والتعرف عليه شخصياً، لهذا السبب توجهت للبنان عام 1986 ليحالفني الحظ وألقاه فور وصولي ". كما ألتقى به عدة مرات أخرى خلال أعوام ( 1990-1998) في دمشق بسوريا.

يستذكر عمر حديث القائد عبدلله أوجلان بعد لقاءه والترحيب به، قائلاً: "وجودك اليوم هنا ورغبتك في لقائي تعني بأنك تبحث عن الحرية والعيش الكريم، نحن بحاجة لشخصيات وطنية تناضل في سبيل النهوض بالمجتمع الكردي الذي يصارع على فراش الموت وتنظيمه"، وعن تأثره بحديث القائد أوجلان يتابع الوطني خليل عمر"كلمات وشخصية القائد اثرت علي كثيراً لهذا السبب مكثت هناك مدى عام كامل بناءاً على طلبه وتلقيت تدريبات فكرية".

وأضاف "بعد الانتهاء من التدريبات الفكرية عدت لسوريا وعلى وجه الخصوص إلى مدينة دمشق عام 1989، لتنظيم طلاب الجامعات وعاهدت نفسي بالاستمرار في تحقيق المهمات الموكلة لي ومنها نشر أفكار القائد عبدالله أوجلان بين المجتمع عن طريق التدريب الفكري ".

" أمل لجميع المكونات" بهذه الجملة تابع المواطن حديثه واصفاً صفات شخصية القائد عبدالله أوجلان، وأضاف " شخصية تاريخية مؤثرة على الفرد وهو أمل لوضع حل لجميع الأزمات العالقة لأن أفكاره عظيمة ونظرته المستقبلية ثاقبة علمنا كيفية الاعتماد على الذات في النضال حتى تحقيق النصر والحرية، انتصر في خلق منظومة فكرية متكاملة لتحرير الشعوب ".

وشجب عمر التهديدات التي طالت القائد عبدالله أوجلان وتشديد العزلة، وقال " المؤامرة التي احيكت ضد القائد أوجلان استهدفت جميع الشعوب التواقة للحرية في شخص القائد، واليوم عبر تشديد العزلة يحاولون ابعاد الشعوب عن منبع آملهم وسد الطريق أمام أفكار القائد، يحاولون قطع العلاقة بين القائد والشعب علينا التيقظ جيداً لأهداف تشديد العزلة ".

وأضاف " سنستمر بالنضال على النهج الذي طرحه القائد وسنعمل على تطبيق فلسفته وأفكاره على أرض الواقع بهذه الطريقة نستطيع كسر نظام العزلة والتعذيب ". وناشد جميع المواطنين في شمال وشرق سوريا على توسيع أعمالهم وفعالياتهم الساعية لنشر فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

وأكد في الختام " لن تتحق الديمقراطية مالم يحرر القائد جسدياُ، لن نتوقف عن الفعاليات المطالبة بحريته حتى تحقيق مطالبنا"، وعاهد على تصعيد النضال في جميع مجالات الحياة لضمان مشروع الأمة الديمقراطية.

(آ)

ANHA