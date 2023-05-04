"القائد أعاد إيكولوجية المجتمع عبر إحياء فكر الأمة الديمقراطية"

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عامين، وسط غياب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان غياباً تاماً عما يحدث في سجن إمرالي.

في هذا الصدد، أكد أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على أن النضال والكفاح وإرادة الشعوب ستظل قوية ومستمرة حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

عضو حزب الاتحاد الديمقراطي شكري مصطفى نوه: "ترى الأنظمة الحاكمة في العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان واحتجازها له في السجن البعيد، وسيلة لحجز أفكاره".

وأردف مصطفى: "إنهم يحاربون هذه الأفكار النيرة والتقدمية التي لا تتماشى مع مصلحتهم". وأكد أن النضال والكفاح سيزدادان يوماً بعد يوم حتى إحقاق العدالة لهذا الشعب المضطهد.

من جهتها، أكدت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي سعاد علي، أن الشعب الكردي تعرض للظلم عبر تاريخه، إذ لم يكن بإمكانه التحدث بلغته بحرية أو ممارسة عاداته وتقاليده بشكل طبيعي، إلى أن ظهر القائد عبد الله أوجلان وطالب بحرية الشعوب.

"الإرادة القوية أتت بفضل دماء الشهداء وفكر وفلسفة القائد"

وقالت سعاد: "لقد واجهنا هجمات كثيرة، على كفاحنا ونضالنا من أجل الحرية، من قبل دولة الاحتلال التركي، لكن بالتأكيد، بفكر وفلسفة القائد وإرادتنا القوية في مواجهة الاستبداد، أصبح لكفاحنا معنى".

ونددت سعاد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان واوضحت: "الآن ومنذ أكثر من عامين، يتعرض القائد لعزلة مشددة مفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي، وهذه العزلة ليست مفروضة على القائد فقط، إنما على الشعب الكردي ككل".

وشدّدت على أن إرادة الشعوب الحرة ستظل قوية حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد: "إرادتنا ستبقى قوية وعملنا سيستمر حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وسنقف في وجههم بقوة أكبر وسوف ننشر هذا الفكر الحر من أجل العالم وحتى يصلوا إلى حريتهم".

وقال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي لحي الشهيد كلهات علي مصطفى محمد: "إننا ندرك تماماً أنّ المؤامرة على القائد كانت من قبل دول شوفينية ورأسمالية، تحاول في ظل هذا الواقع الذي نعيشه تحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعوب الموجودة في منطقة الشرق الأوسط".

أفكار القائد خطرة على الدول الرأسمالية

وأكّد محمد أنّ القائد أعاد إيكولوجية المجتمع، عبر إحياء فكرة الأمة الديمقراطية عندما نشر أفكاره عن حقيقة وجود المرأة وإنصافها، وأنّ ذلك تحقق في مناطق الإدارة الذاتية، بفضل الإدارة المشتركة ووجود بصمتها في الحياة السياسية، ما أدى إلى بروز خطر هذا الفكر على تلك الدول التي تحاول في ظل هيمنتها طمس دور المرأة وتريد أن تكون السلطة للرجل المستبد.

وطالب في نهاية حديثه بتحقيق حرية القائد الجسدية: "كل الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان أن تقف ضد العزلة التي فرضت على قائد الإنسانية الذي كان مطلبه الوحيد حرية شعبه والشعوب المضطهدة".

(ك)

ANHA