"النظام التعليمي المتعدد في شمال وشرق سوريا أكثر ما جذب المجتمع الألماني"

تلبيةً لدعوةٍ رسمية، زار وفدٌ تربويٌّ من هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 6 شباط المنصرم اتحاد المعلمين في ألمانيا، والتقى خلال الزيارة مع عدة جهات مختصة بالتعليم والتدريب.، واستمرت الزيارات حتى الـ 21 من الشهر نفسه.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك، ونائبة هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ديلبر يوسف.

وأجرى الوفد مجموعة من اللقاءات مع شخصيات وجهات معنية بالتعليم في ألمانيا، كما شارك في الكونفرانس السنوي لاتحاد التعليم الألماني.

وحول مجمل الزيارات التي أجراها الوفد ونتائجها، أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا، نسرين رشك التي تطرقت في بداية حديثها إلى أهمية تقوية أواصر العلاقات الدبلوماسية بين المؤسسات التربوية في شمال وشرق سوريا والدول الأخرى، وقالت: "كان من قرارات كونفرانسنا الأخير، تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وخاصة في المجال التدريبي، وعلى هذا الأساس بدأ العمل وتواصلنا مع عده جهات تربوية في دول أخرى ومن ضمنها ألمانيا، فخلال هذا العمل، تم منحنا عضوية هيئة التعليم الدولية Education International في تشرين الثاني 2022، و التي تمثل أكثر من 30 مليون موظف تعليم من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الجامعة. إنها واحدة من أكبر الاتحادات النقابية العالمية القطاعية في العالم، وقد أجرينا لقاءات أون لاين مع اتحاد المعلمين في ألمانيا، ونتيجة لذلك تمت دعوتنا بشكل رسمي للمشاركة في كونفرانس اتحاد المعلمين بألمانيا".

وحول مجمل الزيارات التي أجراها الوفد التربوي، والنقاشات التي ركز عليها الطرفان، نوهت نسرين رشك، إلى أن الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع المؤسسات التعلمية في ألمانيا بالإضافة إلى المؤسسات الكردية الفاعلة هناك، وركزت النقاشات على كيفية تطوير هذه العلاقات في ظل الأوضاع التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، من هجمات الاحتلال التركي والأضرار التي ألحقتها بالمدارس بالإضافة إلى خروج بعض المدارس عن الخدمة نتيجة الزلزال الذي ضرب باكور كردستان ومناطق في سوريا وشمال وشرق سوريا".

وأضافت إن "هذه الزيارة كانت الأولى للدول الأوروبية، كانت مجمل النقاشات عن كيفية دعم المؤسسات التعليمة في الإدارة الذاتية، وكمناطق شمال وشرق سوريا كيف استطعنا تنظيم نظام تدريبي متعدد اللغات ومناقشة تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، وكيفية تنظيم مجتمع ديمقراطي في ظل الحرب".

النظام التربوي في شمال وشرق سوريا جذب اهتمامهم

وأكدت أن "أكثر ما جذب اهتمامهم في مجالنا التربوي في شمال وشرق سوريا هو نظام الرئاسة المشتركة، ودور المرأة الفعال والبارز في المجال التربوي، حيث تشكل غالبية أعضاء اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا. والنظام التعددي للغات وفق القوميات الموجودة في المنطقة، حيث أن النظام التدريبي في ألمانيا وعلى الرغم من تعدد القوميات هناك، إلا أن النظام التدريبي والتربوي السائد هناك يعتمد اللغة الألمانية، وكيف يمكنهم الاستفادة من هذا النظام وتطبيق هذا النموذج".

وأضافت: "لتعزيز النظام التربوي في شمال وشرق سوريا، سيتم تبادل التجارب بين البلدين، والبلدان الأخرى، وجرى التفاهم حول تبادل الوفود بين شمال وشرق سوريا وألمانيا لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز نظام رياض الأطفال في المنطقة.

كما كانت هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة من المواضيع المطروحة في المناقشات، وقد رأينا خلال الزيارات تعاطف المجتمع الألماني مع أهالي شمال وشرق سوريا".

(م ح)

ANHA