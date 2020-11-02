"النوبة" فيلمٌ قصيرٌ يتم التحضير له في مقاطعة الشهباء

بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان ليلون السينمائي الدولي، يعمل كومين سينما آفرين حاليًّا على إنتاج فيلم قصير يحكي قصة أم تتخيل ابنها الشهيد أمام عينيها أينما ذهبت، وتعيش على أمل عودته يومًا ما.

الفيلم من تأليف وإخراج الإداري في كومين سينما آفرين جانكين عبدو، ومدته عشر دقائق، تم تصويره في مزار شهداء مقاومة العصر بناحية أحرص وقرية أم حوش في مقاطعة الشهباء، وهو في مرحلته الأخيرة من المونتاج.

يشارك في الفيلم 4 ممثلين، يجسدون شخصية الأم وأنبائها، والابن الشهيد "جكر"، ومن المقرر عرض الفيلم لأهالي عفرين المُهجّرين في المخيمات، بالإضافة إلى عرضه في المهرجانات التي تقام في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، تحدث الإداري في كومين سينما آفرين ومخرج فيلم "النوبة ـ PÎJEK" القصير، جانكين عبدو لوكالة أنباء "هاوار" عن الرسالة التي يوجهها الفيلم، وقال: "هدفنا من إخراج فيلم قصير باسم النوبة هو أن الشهيد لا يموت، حيث يحكي الفيلم قصة أم استُشهد ابنها وتتخيله أمام عينيها يرافقها أينما ذهبت، ومع مرور الزمن يستحيل على الأم نسيان ابنها الشهيد، كما يتناول الفيلم دور الشهداء والتضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن".

وبيّن جانكين عبدو أيضًا أن كومين سينما آفرين سيبدأ العمل في الأيام القادمة على إنجاز فيلم جديد بعنوان "آخر رسالة" يتحدث عن مقاتلين يواجهون جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على خطوط الجبهات الأولى، وهم متشبثون بأرضهم ويدافعون عنها.

(ك)

ANHA