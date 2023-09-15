"النصر سيكون حليف مقاتلي الكريلا لأنهم أصحاب حق وقضية"

تتوالى ردود الفعل الشعبية الرافضة للهجمات التي أعلنتها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا منذ 9 أيلول الجاري بعد عجزها عن الخروج من الحصار الذي وقع جيشها فيه في منطقة متينا وغرب زاب.

عضوة مركز باقي خدو للثقافة الفن، ليلى أحمد قالت: "بطولة مقاتلي الكريلا ومقاومتهم شيء من الخيال، لأنهم كسروا شوكة الاحتلال بعد محاولاته المستمرة لاحتلال مناطق الدفاع، ونحن اليوم نحيا بفضل هؤلاء المقاتلين".

وأضافت: "على شعب المنطقة أن يسأل نفسه؛ من أجل مَن يحارب مقاتلو الكريلا؟ من أجل مَن يتصدون بصدورهم العارية للأسلحة الكيماوية؟ أليس للحفاظ على كرامته التي ستستباح لو احتلت دولة الاحتلال التركي المنطقة".

أما عضوة حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات بروا كنعان، فأشارت إلى أن "دولة الاحتلال التركي تحارب شعب المنطقة بشتى الطرق ولا تترك وسيلة وإلا وتحاول بها نفيه وإخراجه من المنطقة، لكن اليوم الأمر مختلف، لأنه يستمد إرادته من قوات الكريلا وبمقاومتها سينتصر على الاحتلال".

وأكدت "دولة الاحتلال تسعى إلى طمس ثقافتنا وهويتنا، فتزج بالفنانين في السجون، وتنفي كل من يحاول الوقوف في وجهها، ولكنها إلى الآن عاجزة عن تحقيق أي انتصار على مقاتلي الكريلا الذين سيكون النصر حليفهم دائماً؛ لأنهم أصحاب حق وقضية".

بدورها، طالبت عضوة حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات كارين عمر، شعب المنطقة بتوحيد صفوفه في وجه المستبدين وخاصة دولة الاحتلال التركي، لأن واجب الدفاع عن المنطقة يقع على عاتق كل فرد يحيا فيها وليس فقط على قوات الكريلا، وأن الوقت حان للانتفاض في وجه الاحتلال ومساندة قوات الكريلا في حربها المصيرية.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أصدر بياناً، ذكر فيه أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات جوية مكثفة ضد منطقة متينا وساحة الشهيد دليل غرب زاب منذ 9 أيلول الجاري.

(ن ك/د)

ANHA