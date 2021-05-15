"النهوض بموقف وطني مشترك"... ورشة عمل في مواجهة هجمات الإبادة والاحتلال التركية  

وأقام المؤتمر الوطني الكردستاني KNK ورشة عمل انطلقت اليوم السبت، عبر تطبيق زووم، في تمام الساعة 10:00، وشارك فيها حوالي 200 شخص من أجزاء كردستان الأربعة.

وتأتي أعمال الورشة تلبية لدعوة المؤتمر الوطني الكردستاني، للنهوض بموقف وطني موحد في مواجهة هجمات الاحتلال والإبادة التي يشنها الجيش التركي على مناطق الدفاع المشروع (مديا) منذ الـ 23 من نيسان المنصرم.

وشارك فيها سياسيون ومثقفون وممثلون عن الأحزاب السياسية والمنظمات، بالإضافة إلى الرئيسين المشتركين للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK أحمد قره موس وزينب مراد.

وبدأت أعمال الورشة بحديث لأحمد قره موس وزينب مراد، اللذين أكدا أنه ستكون هناك محاولات وطنية من جميع الأطراف السياسية للإدلاء بموقف وطني كردستاني مشترك.

وأشادا بالمقاومة البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه جيش الاحتلال التركي الذي يشن هجومًا احتلاليًّا وإبادة منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، وهو اليوم الذي يسبق الذكرى السنوية لمجازر الأرمن في عام 1925.

وكان جيش الاحتلال التركي قد شن هجومه على مناطق (زاب ومتينا وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، مستخدمًا خلالها الأسلحة المحرمة دوليًّا وسط تأكيدات من قوات الكريلا بمشاركة المرتزقة السوريين في القتال إلى جانب قوات جيش الاحتلال.

ومن جانبهم، تحدث المشاركون وممثلي الأحزاب والمنظمات السياسية، وأبدوا مواقفهم.

(س ر)