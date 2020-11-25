"المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" ينطلق اليوم

منذ الـ11 من أيلول/ سبتمبر الماضي بدأ مجلس سوريا الديمقراطية عقد سلسلة ندوات حوارية في شمال وشرق سوريا، شارك فيها أحزاب وكتل سياسية، إلى جانب وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، وشخصيات سياسية مستقلة، ومجتمعية، بمسعى من المجلس للوصول إلى مؤتمر وطني يشارك فيه جميع مكونات الجزيرة والفرات.

وعقد المجلس، خلال الفترة المنصرمة، 13 ندوة حوارية في كل من "الحسكة، قامشلو، كوباني، منبج، الطبقة، الرقة، دير الزور، إلى جانب ندوة للنازحين والوافدين إلى المنطقة"، شارك فيها كافة شرائح ومكونات المنطقة من "كرد وعرب وسريان وأرمن وتركمان وشركس".

وبحسب برنامج المؤتمر، ونقلًا عن مسؤولين في مسد، فإن المؤتمر سينطلق، بعد قليل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما يقارب الـ1000 شخصية سياسية وعشائرية ومجتمعية، ومستقلين، ومثقفين، وستسير أمور المؤتمر بناء على البرنامج المحضّر من قبل اللجنة التحضيرية.

حيث سيبدأ المؤتمر بكلمة مجلس سوريا الديمقراطية، ستلقيها أمينة عمر، الرئيسة المشتركة لمسد، يليها تشكيل ديوان لإدارة المؤتمر من قبل المشاركين والحضور، ليقوم المشاركون بعدها بالاطلاع على ورقة عمل المؤتمر التي سيقدمها مسد، ومناقشتها وتعديلها .

ANHA