"المؤامرة الدّوليّة على القائد فتحت نهجاً جديداً لمقاومة الشّعوب المتطلّعة للحرّية"

وتعرّض القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998 لمؤامرة دوليّة، اعتقل على إثرها، ويتعرض لعزلة مشددة في سجن جزيرة إيمرالي.

وعقد مؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً، في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني بالتزامن مع اقتراب ذكرى المؤامرة الدولية، حضره العشرات من الأهالي وأعضاء كافة المراكز والمؤسسات المدنيّة في مقاطعة كوباني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم، والتي نوهت إلى أن "المؤامرة بدأت بشخص القائد ولا تزال مستمرّة في كافّة مناطق كردستان من خلال الاحتلال التركي لمناطق الشمال السوري وارتكاب المجازر والانتهاكات بحقّ الكرد وتغيير ديموغرافية المنطقة، بهدف إبادة الشّعب الكردي عرقياً وثقافياً وجغرافياً".

ونوّهت روشن إلى أنّ المؤامرة ليست فقط ضدّ القائد، بل ضد كافة الشعوب المضطهدة والمطالبة بحرّيتها.

ثمّ ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو، كلمة قال فيها: "إنّ المؤامرة الدولية على القائد أعادت روح المقاومة للشعب الكردي الذي كان تحت تأثير الظلم والاستبداد من قبل الدولة المحتلة لكردستان، القائد قد فتح باب الحرية والمقاومة للشعب الكردي، فبالرّغم من اعتقاله إلّا أنّه فتح نهجاً جديداً لمقاومة الشّعوب المتطلّعة للحرية عبر فكره وفلسفته".

وأكّد شيخو: "أنّ ثورة ١٩ تموز كانت نوراً من شعلة مقاومة القائد عبد الله أوجلان".

وشدّد شيخو في ختام كلمته على أنّه يجب على شعب شمال وشرق سورية العمل على إنجاح مشروع الأمة الديمقراطية التي تضمن الحقوق الإنسانية لكافة الشعوب وحماية مكتسبات ثورة 19 تموز، والسير على نهج المقاومة خلف القائد أوجلان.

وبدورها قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني نودم شيلان: "إنّ "سياسة الإبادة بحقّ الشعب الكردي ليست الأولى في التاريخ، فسياسة الإبادة ضدّ الكرد بدأت في المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان ولا تزال مستمرّة بحقّ كافة الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، ولكن بفضل فكر القائد تم إفشال تلك المؤامرة".

وقالت نودم: "يجب علينا كشعب ثوري مقاوم النضال في وجه المؤامرة وكافة أساليب الإبادة بحقّ الشعب الكردي والعمل على إنجاح ثورة روج آفا، وبالتالي تحرير القائد".

واختتم الاجتماع بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد ومقاومة السجون وثورة روج آفا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد منذ 31 من الشهر المنصرم بالتنسيق بين حزب الاتحاد الديمقراطي ومنسقية مؤتمر ستار في كافة نواحي وبلدات إقليم الفرات، وسيستمرّ عقد الاجتماعات لغاية 15 شباط الجاري.

(م-ع/إ)

ANHA