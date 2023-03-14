"المطرقة" عنوان مسرحية عرضت اليوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني

وعرضت مسرحية "المطرقة" للكاتب باز كوباني، وإخراج ميساء كرعو ونجاح إبراهيم على خشبة مسرح باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، وبحضور شخصيات سياسية وإدارية في مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وبدأ عرض المسرحية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيس المشترك لمركز باقي خدو للثقافة والفن أوصمان علي الذي قال: "نسعى بكل السبل لتطوير قدرات أبناء المنطقة الذين يعشقون التمثيل، فكانت الورشة التدريبية التي تم افتتاحها منذ أكثر من شهر هنا فرصة لكل الباحثين عن تحقيق حلمهم في التمثيل المسرحي".

وبدوره قال الإداري في الورشة التدريبية للتمثيل المسرحي سمكو جودي: "حان الوقت لنعرف قدرات من تعبوا على أنفسهم لتحقيق حلمهم المسرحي".

وبعدها بدأت أحداث المسرحية التي دارت حول رحلة البحث عن العدل وآلية الوصول إليه، بطلها امرأة تبحث عن معجزة لتحرير وطنها المحتل، قدمها مجموعة من طلبة جامعة كوباني المنتسبين للورشة التدريبية في مركز باقي خدو للثقافة والفن.

وحول المسرحية وأهدافها قالت مخرجة مسرحية المطرقة ميساء كرعو إن هدفهم هو إيصال رسالة للمجتمع ولكل العالم بأننا باحثات عن العدالة دون التمييز بين جنس أو عرق، وكذلك للتعرف على قدراتنا في مجال المسرح بعد أكثر من شهر من التدريب".

هذا وستعرض غداً الأربعاء مسرحية "هجرة النوارس البرية" للكاتب عباس الحايك، وإخراج حبيب مشيد، و بيروا كنعان، أما يوم الخميس فستعرض مسرحية ذلك اليوم" قصيدة الشهيد هركول وإخراج الفرقة المسرحية.

(ن ك/د)

ANHA