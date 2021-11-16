"المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا" عنوان ندوة حوارية في الرقة

وحضر الندوة العشرات من مثقفي الرقة والطبقة وسياسييها وشيوخ ووجهاء العشائر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية وبمشاركة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت من ثم تطرقت إلهام أحمد إلى أهم المجريات السياسية في المنطقة والعالم، وخاصة استمرار جرائم جيش الاحتلال التركي والحرب الإعلامية التي تمارسها روسيا وحكومة دمشق لضرب الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلهام أحمد في خضم حديثها " إن الإدارة الذاتية في المنطقة اليوم وضعها أفضل من السابق على جميع الأصعدة وأهمها السياسية ولها اتصالات خارجية جيدة وواسعة".

وشددت "الوضع في سوريا بشكل عام لا يتحمل أي عملية عسكرية إن كانت على مناطق شمال شرق سوريا أو غيرها من المناطق السورية الأخرى، وإننا اليوم بحاجة إلى مشروع حوار يضم كل السوريين، للوصول إلى نقطة داخلية لحل الأزمة".

ودعت إلهام أحمد " علينا بالثقة بهذا المشروع وبالشكل الصحيح وتقديم الدعم له كونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ونهاية لكل الصراعات الدائرة في المنطقة".

وعما إذا كانت هناك مفاوضات مع المعارضة المدعومة من تركيا، أكدت إلهام "أنه كانت هناك لقاءات غير رسمية ولم يقبلوا النقاش أو الحوار، وعند السؤال عن السبب، تبين خوفهم من داعميهم من حزب العدالة والتنمية".

وأكدت إلهام أحمد" على أهمية الحوار السوري لحل الأزمة السورية ومشاركة جميع أطياف ومكونات شعوب سوريا لنصل إلى حل مثيل يرضي الجميع ".

وفي ختام حديثها قالت إلهام أحمد:" إن اتصالاتنا مستمرة مع الروس والأمريكان ومع حكومة دمشق، وبنهاية المطاف مصلحتنا هي مصلحة شعوب المنطقة أن يكون الحل داخلياً، وأي اتفاق يكون بين الجانبين سيكون بعلم الإدارة الذاتية والمجتمع".

وبعد شرح الوضع السياسي فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الحضور.

المحور الثاني تناول عنوان الندوة "المثقف ودوره في العمل السياسي" حيث شرحت هذا المحور رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ضبيه الناصر وتناولت فيه دور المثقفين في حل الأزمات السياسية ودورهم اليوم في العملية السياسية في سوريا، ومهام المثقف في بذل الجهد لتحجيم الأفكار التي تقلب الفكر الإنساني، واستثمار الملكة العقلية للمثقف لتوضيح رسالة أو موقف أو فلسفة وإيصالها للجمهور.

بعد الانتهاء من قراءة المحاضرة فتح باب النقاش والحوار حول المحاضرة والحديث عن المثقف وأهمية موقفه السياسي في المنطقة لحل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية وخاصة في الوقت الحاضر.

(أع/مـ)

ANHA