"المرحلة الثانية من الحرب".. انفجارات قوية في شرق أوكرانيا

شنت القوات الروسية "هجومها المتوقع" في شرق أوكرانيا في محاولة لدفع الدفاعات على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا في وقت مبكر يوم الثلاثاء فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت "معركة دونباس" في الشرق و "جزء كبير جدًا من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم".

وقال في خطاب بالفيديو يوم الاثنين "بغض النظر عن عدد القوات الروسية التي يرسلونها إلى هناك، سنقاتل. سندافع عن أنفسنا".

وأكد رئيس أركان زيلينسكي، أندريه يرماك، للأوكرانيين أن قواتهم يمكنها صد الهجوم في "المرحلة الثانية من الحرب".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن سلسلة من الانفجارات، بعضها قوي، على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.

وسُمع دوي انفجارات أيضا في خاركيف في الشمال الشرقي وميكولايف في الجنوب بينما كانت صفارات الإنذار تنطلق في المراكز الرئيسية بالقرب من خط المواجهة، حسبما قال مسؤولون ووسائل إعلام.

وقال المسؤول الأمني ​​الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن القوات الروسية حاولت اختراق الدفاعات الأوكرانية "على امتداد خط المواجهة بأكمله تقريبًا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف".

أعادت روسيا تركيز "هجومها البري" في المقاطعتين الشرقيتين المعروفتين باسم دونباس، بينما شنت ضربات بعيدة المدى على أهداف أخرى بما في ذلك العاصمة كييف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية تهدف إلى بسط سيطرة كاملة على مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، مع تكثيف الضربات الصاروخية في غرب أوكرانيا.

فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء يوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة، بما في ذلك كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسيا.

في حين قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن عدد القتلى المدنيين في الحرب تجاوز 2000 ووصل إلى 2072 حتى منتصف ليل 17 نيسان منذ بداية التحرك العسكري الروسي في 24 شباط.

وفر حوالي 4 ملايين أوكراني من البلاد.

وسياسيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الاثنين، إن عدم وجود تمثيل دبلوماسي أميركي في أوكرانيا يعرقل التشاور مع كييف لإنهاء الأزمة.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي أن "عدم وجود فريق دبلوماسي عرقل التشاور"، وأضاف قائلا "أؤكد لكم أننا سنعيد تواجدنا الدبلوماسي على الأراضي الأوكرانية".

وأفاد بأن التشاور مستمر رغم عدم وجود دبلوماسيين على الأرض، مشيرا إلى أنه "في ظل عدم وجود دبلوماسي، نحن مستمرون في التواصل مع النظراء الأوكرانيين بشأن معرفة احتياجاتهم وبحث أفضل السبل لتلبيتها".

وكانت كييف أبدت تحفظا على إجلاء الولايات المتحدة دبلوماسييها وعائلاتهم قبل بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويذكر أنه منذ أن أعلنت سحب قواتها من العاصمة كييف مطلع الشهر الحالي (نيسان2022)، تركّز موسكو تحركها العسكري على الشرق الأوكراني الذي غالباً ما تستهدفه عمليات القصف.

وكانت موسكو أكدت مرارا في السابق أن تحركها العسكري يرمي إلى إنقاذ الروس في دونباس من "إبادة جماعية" على أيدي من تصفهم بـ"النازيين الجدد".

(م ش)