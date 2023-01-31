"المرأة، الحياة، الحرية"... الانتفاضة تستمر في إيران وروجهلات كردستان

خرج الأهالي الليلة الماضية في بعض مدن روجهلات كردستان، مثل سنه وبوكان إلى الساحات والميادين، وبدأوا نشاطهم بإضرام النار وإغلاق الطرق ورفع الشعارات المناهضة للدولة الإيرانية.

كما، نُظمت تحركات جماهيرية في مدن مثل طهران ومشهد ويزيد وكرمان وأصفهان في إيران، ورفعوا شعارات مناهضة لممارسات الدولة الإيرانية، كما أعلن المحتجون أن أنشطتهم ستستمر حتى الوصول إلى تحقيق مطالبهم.

ونظم موظفون ومتقاعدون من إدارة التربية والتعليم في معظم مدن روجهلات/شرق كردستان وإيران، يوم أمس، نشاطات احتجاجية لزيادة رواتبهم.

إلى جانب استمرار الأنشطة في معظم المدن، يستمر ضغط الدولة الإيرانية على الناشطين والمواطنين في محاولة لقمع الانتفاضة.

واعتقل العشرات في شرق كردستان يوم أمس، وكان من بينهم اثنان من رجال الدين، (إبراهيم كريمي، ولقمان أميني) اللذان أيدوا الانتفاضة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي زاهدان، تم اعتقال مولوي عبد المجيد مرادزاهي، مستشار مولوي عبد المجيد إسماعيل زاهي؛ وهو شخصية دينية مشهورة من سنة في إيران.

ورداً على هذه الضغوط والانتهاكات من قبل الدولة الإيرانية، قرر المحتجون مواصلة نشاطهم اليوم، وغداً في جميع أنحاء إيران وروجهلات/شرق كردستان.

ومنذ بدء الانتفاضة في 16 أيلول/ سبتمبر 2022، تحت شعار"المرأة، الحياة، الحرية"، قُتل ما يقارب من 500 شخص واعتُقل أكثر من 19000 شخص في إيران وروجهلات /شرق كردستان.

(م ش)