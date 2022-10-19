"المرأة والإعلام" محور ندوة حوارية من تنظيم هيئة المرأة ودائرة الإعلام في الإدارة الذاتية

شاركت في الندوة الحوارية، صحفيات من مدينة الرقة، وعضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية، بالإضافة إلى نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا روكن ملا إبراهيم، نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي.

بدأت الندوة، بإلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، أمينة أوسي، ذكرت فيها حلول الذكرى الخامسة لتحرير الرقة من مرتزقة داعش، قائلة: "نحن مقبلون غداً (20 تشرين الأول) على الاحتفال بالذكرى الخامسة لتحرير مدينة الرقة التي كان يعتبرها داعش عاصمة له، ونتيجة وجوده خلال أربع سنوات في مدينة الرقة، كانت المرأة الأكثر ضرراً خلال تلك الفترة".

وأضافت أمينة أوسي: "لم ننسَ كافة أشكال العنف التي حرمت المرأة من حقوقها, فلذلك تحرير الرقة مبارك علينا جميعاً وعلى جميع شعوب الرقة والمرأة بشكل خاص".

ونوهت إلى أن المرأة هي الركيزة الأساسية في مشروع الأمة الديمقراطية, عبر مشاركتها في كافة المفاصل الإدارية والمدنية والاجتماعية والسياسية، واعتبرتها "إنجازات عظيمة".

في إشارة منها إلى دور المرأة في نقل الأحداث، قالت أمينة أوسي: "هي التي تنقل صوت الحقيقة والأحداث بأدق تفاصيلها وانعكاساتها على المجتمع، وفي الوقت ذاته تبحث عن إيجاد حلول لهذه المشاكل".

فيما ذكرت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا، مالفا علي، دور الإعلام في نقل الحضارات إلى التاريخ الحالي الذي نعيش فيه، وبحسبها فقد بدأ تكوين الشعوب من الحركة الإعلامية، "فنحن لم نكن نعلم أو ندرك قوة الشعوب لولا وجود الإعلام الذي نقل لنا الصورة الحقيقية لثقافات الشعوب".

ورأت مالفا علي أن "كل ما يحدث على أرض الواقع في كافة المجتمعات أو الحضارات وما ينقل من شخص إلى آخر للإعلام دور محوري وكبير في نقل مسيرة الشعوب".

فُتح بعدها باب المداخلات أمام المشاركات في الندوة.

هذا واختتمت الندوة الحوارية بجملة مخرجات قرأتها نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روكن ملا إبراهيم، منها "تثقيف المرأة من الناحية الإعلامية، عبر دورات وندوات وورشات عمل، تبادل الخبرات بين النساء في القطاع الإعلامي على الصعيد الداخلي والخارجي، العمل على تطبيق مبدأ الجندرية في المجال الإعلامي، تكثيف الدورات التدريبية على الصعيد النفسي للإعلاميات، عقد ندوات مشابهة لهذه الندوة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

(أ ع/ي م)

ANHA