"المرأة الشابة بالرقة تدين جرائم تركيا ومرتزقتها بحق نساء المناطق المحتلة"

خرج المئات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية، وشبيبة الرقة في تظاهرةٍ حاشدةٍ، مردّدين شعاراتٍ تستنكرُ الانتهاكات التركية في المنطقة.

وتجمّع الأهالي عند دوار الساعة، وانطلقوا بعدها باتجاه دوار النعيم وسط المدينة، حاملين صور الشهداء، والذلافتات التي أشارت إلى جرائم الاحتلال التركي "لا للاحتلال التركي" ، "للاعتداء والعنف على المرأة نقول لا".

وبعد الوصول إلى دوار النذعيم، تجمّع المتظاهرون، ووقفوا دقيقة صمت، تلاها بيان باسم اتحاد المرأة الشّابة في الرقة ألقته العضوة فيه، براءة المحمد.

وجاء في نص البيان

"باسم اتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها، نقف هنا في هذا المكان بكافة المكونات وندين ونستنكر الحروب، والظلم والتشرّد الذي يُفرض على المرأة بشكل خاص في المناطق المحتلة".

وسلّط البيان الضوء على جرائم الإغتصاب والخطف، التي تُمارس ضد القاصرات في المناطق المحتلة، والتي رُفعت ملفاتها إلى الجهات الحقوقية والإنسانية، ودون إبداء أي موقف من تلك السيناريوهات التي تتكرر في جميع المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها".

وناشد البيان جميع نساء العالم وحثّهن على "الوقوف صفاً واحداً، يداً بيدٍ ضد الجرائم الوحشية التي يمارسها أردوغان بحق النساء والأطفال".

واختُتمت التّظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، وتستنكر العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(خ ج/م)

ANHA