"المخابرات العسكرية" تخلي أحد حواجزها العسكرية في ريف درعا الشرقي

وانسحبت شعبة "المخابرات العسكرية" بعد منتصف ليل الجمعة – السبت من أحد الحواجز التابعة لها والذي يقع تحت جسر بلدة أم المياذن على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة وأم المياذن في ريف درعا الشرقي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم أمس، قتل عنصران من "المخابرات العسكرية" برصاص مجهولين، جراء استهداف سيارة عسكرية تقل عناصر من الشعبة في مدينة درعا المحطة، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد متصل، أصيب شاب بالرصاص؛ جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى بريف درعا.

كما استهدف مسلحون مجهولون بعبوة ناسفة سيارة في الحي الشمالي في مدينة درعا، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

(ف)