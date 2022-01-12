"ألم تنتحر بعد!؟".. معتقل سياسي داخل السجون التركية يتعرض للتعذيب النفسي

الوكالة أفادت أن المعتقل هوكر باتو خضع للتفتيش عارياً وهو مكبل اليدين والقدمين، والكسور واضحة في رأسه أثناء ترحيله من سجن آمد رقم (1) إلى سجن إغدر.

دخل هوكر باتو في إضراب عن الطعام منذ 19 يوماً، بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له على أيدي سجاني الفاشية التركية. حسب الوكالة التي أوضحت أيضاً أن السجانين لم يأبهوا بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه هوكر باتو في حجرة انفرادية، بل ازداد التعذيب النفسي الذي يتعرض له، حينما وجّه إليه أحد السجانين سؤالاً استفزازياً استهزائياً، بالقول: ألم تنتحر بعد!؟

هذا وتواصل الدولة الفاشية التركية قتل المعتقلين السياسيين عبر تعذيبهم جسدياً أو حرمانهم من حق الطبابة أو دفعهم إلى الانتحار، إذ استشهد 6 معتقلين سياسيين داخل السجون التركية في مختلف أنحاء البلاد، في غضون 10 أيام، خلال شهر كانون الأول المنصرم.

وكانت المعتقلة غريبة جيزار قد استشهدت في سجن كوجالي كانديرا في الـ 9 من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

المعتقل عبد الرزاق سويور استشهد في سجن شاكران، في 14 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

المعتقل خليل غونيش استشهد في سجن آمد ذي الحماية المشددة في 15 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

صالح تورغول الذي أصيب بالشلل في سجن سرت المغلق، جراء التعذيب وأطلق سراحه عام 2014، استشهد في المشفى في 15 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

المعتقل إلياس دمير استشهد في سجن بولو المغلق، في 17 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

فيما استشهد المعتقل ودات أركمن في سجن تكيرداغ، 19 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

(س ر)