"الكريلا تمثلنا جميعاً ووجودهم هو وجودنا"

شجب مواطنو مقاطعة الحسكة تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للعدو التركي ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع مديا التي تشهد مقاومة باسلة منذ 23 نيسان 2021.

المواطنة أميرة الخلف من ناحية الهول قالت: "ندين بأشد العبارات خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته لدولة الاحتلال التركي عدوة الشعوب التواقة للحرية".

وأكدت أن: "الكريلا تمثلنا جميعاً وجودهم هو وجودنا، فلولا وجودهم لما كان لنا وجود"، وتساءلت: "لماذا هذه الخيانة من الديمقراطي الكردستاني؟".

أما المواطن محمد داوي من مدينة الحسكة فأشار إلى: "أن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني معيب جداً، يجب أن يكون في صف الكرد وليس في صف عدو الكرد".

وأوضح: "هذه ليست المرة الأولى التي يعادي فيها الديمقراطي الكردستاني الكرد ويخونهم ويقف إلى جانب العدو، على الديمقراطي الكردستاني التراجع عن خيانته".

المواطن عبد القادر درباس أكد: "خيانة الديمقراطي الكردستاني لا تُقبَل بأي شكل من الأشكال".

وأوضح درباس: "لولا مقاومة الكريلا في جبال كردستان وأجزاء كردستان، لما بقينا على أرضنا وتمتعنا بحقوقنا".

(م ح)

ANHA