"الكريلا صمام الأمان للكرد والديمقراطي الكردستاني مطالب بالعدول عن موقفه"

تتصاعد ردود الفعل الشعبية المناهضة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، فيما يطالب الكردستانيون الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن دعمه للاحتلال في هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان الماضي هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، استخدم خلالها حتى الأسلحة المحرمة دوليًّا.

في حين أن عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني، مراد قره يلان، أكد في تصريح سابق، أن هناك حربًا قوية بين قوات الدفاع الشعبي وجيش الاحتلال التركي، مشيرًا إلى أنه خلال هذه المعارك استقدمت حزب الديمقراطي الكردستاني قواتها لمحاصرة قوات الكريلا.

وناشد عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني، مراد قره يلان، الشعب الكردي تحمّل المسؤولية إزاء هذه الأخطار.

وفي هذا السياق، أكد ذوو مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في ناحية كركي لكي وأهالي ناحية تربه سبيه دعمهم لمقاتلي الدفاع الشعبي، معربين عن سخطهم حيال دعم الديمقراطي الكردستاني للاحتلال، مطالبين إياه بالرجوع عن ذلك.

'منع تكرار الكارثة التي حلّت بعفرين'

إدريس ملا شريف والد مقاتلة الدفاع الشعبي (ستيرفان) أشار في لقاء لوكالتنا إلى أن عوائل الكريلا يستنكرون هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقال: "إن هدف تركيا هو القضاء على مكتسبات الشعب الكردي في كردستان".

واسترسل قائلًا: "لكننا نؤكد أننا وبكل إمكاناتنا نساند خط الحرية لأن قنديل ومتينا وزاب وكافة مناطق الدفاع المشروع هي إثبات لوجودنا وهويتنا"، مطالبًا السياسيين والمثقفين "بالالتفاف حول قضيتهم كي لا تتكرر الكارثة التي حلت بمقاطعة عفرين المحتلة".

وحول دعم PDK لدولة الاحتلال التركي، علّق ملا شريف قائلًا: "من المحزن لنا ولكافة الشعب الكردي أن نرى تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وارتباطها بأحفاد العثمانيين، ومساندته لهم على أرض كردستان، لاسيما خلال هجماتهم على مناطق الدفاع المشروع"، آملًا "عدم حلول كارثة أخرى على شعبنا".

واختتم ملا شريف بالقول "نحن سند لأبنائنا الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي حتى تحقيق النصر، إذ أن الاحتلال التركي يستهدف الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، ويرى أن روج آفا وشنكال وباكور وباشور خطر على سياسته في تحقيق أطماع الدولة العثمانية".

'الكريلا والبيشمركة أبناؤنا'

فيما أشار محمود حمدو والد مقاتلة الدفاع الشعبي (فراشين) في مستهل حديثه إلى تحشيد قوات PDK في مناطق الدفاع المشروع، قائلًا: "إن عدو الشعب الكردي واحد ونحن لا نريد قتالًا كرديًّا- كرديًّا، وسنقف في وجهه، فالكريلا أبناؤنا والبيشمركة كذلك".

مبيّنًا "تركيا تستهدف الشعب الكردي في كل المناطق، ولديها طموحات في كردستان وتريد إشعال الحرب".

كما انتقد حمدو صمت منظمات حقوق الإنسان حيال هجمات جيش الاحتلال التركي على أبنائهم الكريلا في متينا وزاب وآفاشين وكافة مناطق الدفاع المشروع.

'قوات الكريلا صمام الأمان للشعب الكردي'

إلى ذلك، وجه المواطن مصطفى خلف في بداية حديثه التحية إلى قوات الكريلا التي تسطر أروع ملاحم البطولة ضد الجيش التركي، مؤكدًا أن هذه القوات هي صمام الأمان للشعب الكردي.

وشدد على ضرورة سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته من مناطق تمركز قوات الكريلا، وقال: "يشكل الاحتلال التركي خطرًا على القضية الكردية"، مضيفًا "يجب على الديمقراطي الكردستاني أن يعلم أنه معرّض للخطر في حال حقق الاحتلال التركي مبتغاه".

بدورها، أكدت المواطنة خرمة علي أن قوات الكريلا هي القوة التي تحمي الشعب الكردي، ولن تسمح للمحاولات البائسة التي تسعى إلى افتعال الاقتتال بين الكرد، بالحدوث.

'سياسات التفرقة'

وأضافت "إن هذه المحاولات تصب في خدمة المصالح التركية التي تحاول تفكيك الكرد"، مشددة على ضرورة السعي وراء توحيد الصف الكردي، ونبذ سياسات التفرقة التي تحاول بعض الجهات بثها.

ومن جهتها، قالت بشرى محمود إن قوات الكريلا لم تهاجم أحدًا، إنما جيش الاحتلال التركي وبمساعدة من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هاجمت مناطق الدفاع المشروع.

مناشدة الشعب الكردي الخروج إلى الساحات وتنظيم الفعاليات لمساندة قوات الكريلا، والوقوف ضد مخططات الاحتلال التركي، كذلك للمطالبة بتوحيد الصف الكردي.

(س ر)

ANHA