"الكرد بين الأحلام وأراضي الواقع" للكاتب اللبناني فادي عاكوم يروي معاناة الكرد

وصدر في القاهرة كتاب "الكرد بين الأحلام وأراضي الواقع" للكاتب والصحفي اللبناني فادي عاكوم، والذي تناول فيه العديد من النواحي السياسية والاجتماعية التي تتعلق بمنطقة شمال وشرق سوريا وما يتعرض له أبناء الشعب الكردي من ضغوطات كثيرة، بدءًا من استمرار الحرب على مرتزقة داعش، مرورًا بالعلاقة مع الحكومة السورية، ووصولًا إلى تحديات التجربة السياسية والتصدي لكل محاولات زرع الفتنة في شمال وشرق سوريا بين الكرد والعرب.

وقُدّم الكتاب لعضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، والذي قال عنه: "كتاب "الكرد بين الأحلام وأراضي الواقع" للأستاذ فادي عاكوم بمثابة ومضات أو صور من واقع المقاومة التي يخوضها الكرد أمام آخر حروب الإبادة التي تُشن عليهم في عقر دارهم، رغم أنهم يسعون إلى نيل بعض حقوقهم الديمقراطية في البلدان التي يقطنونها، ولا يتطلعون إلى تأسيس دولة قومية لا تتناسب مع طبيعة وتكوين وتاريخ الشرق الأوسط، فدولة القومية الواحدة كانت كارثة على شعوب المنطقة وسبب كل الإبادات والمجازر".

ويركّز الكاتب اللبناني في كتابه على كفاح الكرد ومقاومتهم في شمال وشرق سوريا الذي من خلاله يمكن التمحيص في عمق الحالة الكردية وهو "موضوع ذو شجون"، فنجاح الكرد في مقاومتهم التاريخية هذه سيجعلهم روادًا للمسار الديمقراطي في عموم الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الكتاب الذي صدر عن دار نفرتيتي للنشر، مساء السبت 28 تشرين الثاني الجاري، حيث سيتحدث كل من ممثل مجلس سوريا الديمقراطي في مصر سيهانوك ديبو، والدكتور محمود زايد الأستاذ المحاضر بجامعة الأزهر، في ندوة يديرها الإعلامي مصطفى كفافي، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الكردي.

(آ س)

ANHA