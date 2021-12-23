"الجولة الثامنة والأخيرة".. استئناف محادثات فيينا في 27 الشهر الجاري

وقال المكتب الإعلامي لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني أن مفاوضات فيينا سيتم استئنافها ثانيةً بين إيران والقوى العالمية اعتباراً من الإثنين المقبل 27 كانون الأول/ ديسمبر.

ولم يحدد الجدول الزمني لهذه المحادثات التي وصفها المنسق الأوروبي للمحادثات، أنريكي مورا، بأنها ستكون الجولة الثامنة والأخيرة، مشيراً إلى أن المحادثات ستكون على مستوى مديري وزارات الخارجية في هذه الدول.

من جانبه كتب كبير مبعوثي روسيا في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، على تويتر اليوم الخميس "عادة ليس من الشائع الانخراط في أعمال جادة قبل عيد الميلاد الكاثوليكي والعام الجديد".

وأضاف، مستخدماً الاختصار الإنكليزي للمسمى الرسمي للاتفاق النووي الإيراني "في هذه الحالة بالذات، فإن ذلك يعد مؤشراً على أن جميع المفاوضين لا يريدون تضييع وقتهم ويهدفون إلى عودة أسرع إلى (الاتفاق النووي) لـ JCPOA".

من جانبها، قالت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي إن الاجتماع سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وجاء في البيان الصادر إن "المشاركين سيواصلون المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".

(د ع)