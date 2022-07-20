"الجولات الخمس حققت تقدماً".. طهران تتحدث بإيجابية عن مباحثاتها مع الرياض

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: أن "انعقاد خمس جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد حقق تقدماً، والوسيط العراقي أدى دوراً إيجابياً فيها ولاستمرارها وانتقال الرسائل بين الجانبين".

وأضاف ناصر كنعاني: "النتائج تدفعنا نحو جولة قادمة من المفاوضات مع الرياض.. الأجواء نراها إيجابية، ونأمل أن نحقق نتيجة جديدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وإيران ترحب بأي خطوة تجاهها في المنطقة وتقابلها بخطوات إيجابية".

وقال كنعاني: "نرحب بالتصريحات الإماراتية بشأن إيفاد سفير إلى إيران.. علاقاتنا مستمرة مع الإمارات وهي علاقات جيدة وهذه التصريحات تنبئ بأجواء جديدة في المنطقة".

(د ع)